Tras concretarse grandes operaciones en 2026 (ver cuadro), como la de Inkia Energy, adquirida por CPP Investments, de Canadá, por US$ 3,400 millones; la de Cementos Pacasmayo, adquirida por Holcim, de Suiza, por cerca de US$ 1,850 millones; la de Entel Perú, adquirida por Millicom, de Luxemburgo, por US$ 1,714 millones; o la adquisición de Hermes por Loomis, por US$ 433.5 millones, el segmento de tickets medios también mantiene una evolución positiva desde el último quinquenio.

Fuentes: TTR Data, CapitalIQ, Mergermarket y reportes de diario Gestión.

“Solo nosotros tenemos, dentro del segmento de mid-market, al menos unas 26 operaciones en curso, en diferentes etapas. Es una cifra ligeramente superior a la de 2025”, cuenta Mauricio Olaya, líder del área de Fusiones y Adquisiciones en el Estudio Muñiz. El ejecutivo señala que la estabilidad macroeconómica del país y el crecimiento de las empresas han hecho que una operación de US$ 100 millones, antes considerada grande, pase a ser un ticket medio en los últimos años.

Mauricio Concha Zegarra, líder del área de Fusiones y Adquisiciones de Apoyo Consultoría, calcula que en el país se registran, en promedio, entre tres y cuatro operaciones desde US$ 500 millones a más de US$ 1,000 millones al año; y entre tres y cinco transacciones de US$ 200 millones a US$ 400 millones. “Mientras que las que más se mueven son aquellas de entre US$ 20 millones y US$ 120 millones”, añade.

La compra de UCAL por parte de Laureate Educación Inc. (UPC) fue de US$ 35 millones. La operación de Pastipan, adquirida en noviembre por el dueño de Boticas Perú y Kio, se estima en dos dígitos. Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, recuerda que el fondo Fortaleza I compró Pastipan por US$ 11 millones, aunque no se ha determinado su valorización actual. “El segmento de mid-market de M&A estará muy activo. Y lo interesante es que, a diferencia de otros años, cuando la actividad venía impulsada por un sector, esta vez vemos movimiento en casi todos los sectores”, añade.

Sectores con apetito de deals medianos

Sectores como el agro y alimentos podrían seguir atrayendo transacciones medianas y pequeñas, comenta Nicolás Oberrath, socio líder de Fusiones y Adquisiciones de PwC Perú. “Luego de la adquisición de Inka Chips por parte de Alicorp, podríamos ver operaciones más pequeñas, a menos que un jugador importante decida salir por completo del mercado”, analiza.

Para Ricardo Garrido, socio fundador de Garrido Abogados, las sorpresas en el segmento de deals medianos podrían venir de los proveedores de la minería —entre los que hay presencia chilena—. Algunas operaciones incluso podrían concretarse este año, dice, considerando que estas compañías podrían estar valorizadas entre US$ 50 millones y US$ 100 millones, gracias a los contratos que mantienen con grandes mineras del país.

Fuentes: TTR Data, CapitalIQ, Mergermarket y reportes de diario Gestión.

“También estamos viendo movimiento en el sector retail, tanto en cadenas de tiendas como de restaurantes, que podrían sorprender. Además, en transporte y logística”, agrega. Este año, por ejemplo, Grupo Romero vendió sus participaciones en Inca Rail y Liderman a RBB Andes Holdings Limited por cerca de US$ 50 millones.

Concha Zegarra, de Apoyo Consultoría, también considera que el agro sigue siendo un sector atractivo para los inversionistas extranjeros, pese al fenómeno de El Niño.

“El año pasado vimos un par de operaciones en el agro, incluida la de Mehadrín, de Israel, que adquirió Agrícola Don Fermín. Lo que vemos es que la estrategia apunta a parcelas de entre 100 y 300 hectáreas —que corresponden a tickets medianos— para crecer por adyacencias y, posiblemente, evitar el control previo de fusiones”, señala. En abril de este año, por ejemplo, la agroexportadora peruana Siembra Alta adquirió nuevos campos en el país por US$ 22 millones.

Aunque existe un fuerte apetito por concretar deals en 2027, los entrevistados también advierten que, a diferencia de lo que ocurría hace diez años, hoy no hay una competencia frenética por los activos que salen a la venta. A los banqueros, comenta una de las fuentes, les está costando incluso elaborar una lista corta de empresas realmente comprometidas con una operación. Si bien el interés es alto, no se trata de un mercado “de locura, ni de caprichos, ni de largas filas de potenciales compradores serios”.

M&A en 2027: del mundo al Perú

Perú seguirá siendo una plaza de crecimiento para los próximos años y el fenómeno de El Niño sería la única “nube negra” cercana, coinciden los entrevistados. Tras los vaivenes políticos del último quinquenio, el país podría entrar en un nuevo ciclo de inversión, respaldado por sus fundamentos macroeconómicos —este año podría convertirse en la cuarta economía de la región— y una mayor liquidez empresarial, impulsada por el flujo de capitales de los sectores exportadores, comenta el ejecutivo de PwC Perú.

Este escenario no solo atrae a nuevos inversionistas, sino que también alienta a las empresas peruanas a expandirse fuera del país porque el mercado local ya les quedó chiquito.

En el caso de los capitales extranjeros, se esperaría un mayor interés de Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Centroamérica. Según Olaya de Muñiz, hay una ola de empresas chilenas y colombianas que buscan diversificar su riesgo regional y ven al Perú como una posibilidad. Los países centroamericanos, por su parte, buscan el tamaño de mercado que nosotros podemos ofrecerles, anota.

En tanto, entre los sectores con mejores perspectivas figuran la minería y sus actividades conexas. La energía también aparece entre las áreas de interés, tanto por la previsibilidad de sus flujos como por la demanda que podría generar el desarrollo de nuevos proyectos mineros. A ello se suman la infraestructura, la logística y los aeropuertos. El agro también mantendría actividad, comentan desde PwC Perú.

Desde Cuatrecasas, Oscar Trelles observa actividad en energías renovables, industria y agro. Según dijo, en los últimos meses han recibido más solicitudes para realizar estudios y asesorar en posibles transacciones. Su expectativa es que el trabajo que ya está en due diligence y las operaciones que están por iniciar se traduzcan en una mayor actividad durante 2027. “No habíamos estado tan ocupados”, comenta.

Por su lado, Edwin Sarmiento, socio de Tributación Internacional y Transacciones de EY Perú, identifica una tendencia principal en las decisiones de M&A: el reposicionamiento estratégico de los grupos empresariales y una mayor disciplina en la asignación de capital.

“Lo que estamos observando es un mercado que se está preparando para una mayor actividad hacia 2027, pero con compradores mucho más selectivos y exigentes. Un mercado donde empieza a adquirir mayor relevancia la calidad de los activos, la racionalidad económica de la operación y la capacidad de generar valor”, señala.

Al respecto, anota que rubros como servicios vinculados a la infraestructura, logística, telecomunicaciones, tecnología, negocios digitales y salud, son industrias en las que confluyen necesidades de inversión y estrategias de consolidación, expansión y reposicionamiento empresarial. Además, podrían atraer a nuevos participantes interesados en integrar operaciones, incorporar capital y mejorar eficiencias.

¿Grupos peruanos seguirán de compras?

Fuentes: TTR Data, CapitalIQ, Mergermarket y reportes de diario Gestión.

Y, de Perú hacia el mundo. Los grandes grupos empresariales, como Grupo Gloria, Grupo Romero, a través de Alicorp, o Grupo ValorA (adquirió Productos Florida en España) podrían mantener su expansión regional mediante nuevas adquisiciones. La tendencia responde a una necesidad de crecimiento: tras ganar escala en el mercado local, estas compañías buscan nuevas oportunidades para desplegar sus capacidades en otros países.

“Para los grupos grandes que están en el Perú, el siguiente paso es crecer fuera. Estamos en una ventana que podría abrir más transacciones en los próximos 12 a 18 meses”, señala Concha Zegarra, de Apoyo Consultoría.

Desde Cuatrecasas también prevén que los grupos peruanos con mayor solidez financiera salgan a buscar oportunidades en el exterior. Ecuador y Colombia aparecen entre los destinos más afines, aunque también hay empresas que empiezan a mirar Venezuela. México y Brasil figuran en el radar, pero su tamaño lleva a evaluar esos mercados con mayor cautela.

PwC Perú coincide en que la expansión seguirá concentrándose, inicialmente, en mercados cercanos como Ecuador, Chile, Argentina y Centroamérica. En algunos casos, las empresas podrían apuntar también a Estados Unidos. La lógica, explican, es exportar capacidades y aprovechar oportunidades de crecimiento en mercados vecinos antes de avanzar hacia destinos más lejanos, como Europa o Asia.

Dato de TTR DATA

Según el reporte de TTR Data a octubre de 2026, Perú registró: 108 transacciones, una caída de 20% frente al mismo periodo de 2025. Es decir, hubo menos operaciones, pero el monto movilizado más que se duplicó: US$ 6,244 millones en capital movilizado, un aumento de 110.3% interanual.