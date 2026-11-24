El ejecutivo considera que el país necesita una hoja de ruta para incrementar progresivamente la mezcla obligatoria, desde el actual 7.8% hasta 10%, 15% e incluso 20%. Este escenario abriría espacio para ampliar la producción y generar nuevos mercados para las empresas vinculadas a la agroindustria azucarera.

“Es muy importante poner en agenda el tema del etanol, porque permitiría dinamizar la cadena, generar nuevos mercados y aprovechar que es un producto que sirve para fortalecer la seguridad energética y mitigar el cambio climático”, comentó Castro a Gestión.

LEA TAMBIÉN: Gigante brasileño Raízen llega a acuerdo para reorganizar deuda

Mayor mezcla impulsaría la demanda

Para Perucaña, el siguiente paso debería ser elevar la proporción de etanol en los combustibles al 10%. Sin embargo, el gremio considera necesario establecer un cronograma que permita avanzar hacia porcentajes mayores y dar tiempo a los participantes del mercado para adaptarse.

“Las políticas públicas deben dar predictibilidad y no pueden implementarse de golpe. La idea sería ir a 10% sin ningún problema y tener una hoja de ruta que diga 10% ahorita, 15% en cinco años y 20% después. Eso va a permitir que todos los actores se preparen”, sostuvo Castro.

Castro indicó que la demanda actual de etanol en el país ronda los 223,000 m3, pero podría aumentar considerablemente si se eleva la mezcla obligatoria. “Ahorita la demanda es 223,000 m3, que es más o menos lo que nosotros producimos, pero podría llegar a 250,000 y 400,000 si vamos al de 20%”, precisó.

Por su parte, Agustín Torroba, especialista en Biocombustibles y Energías Renovables del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), estimó que elevar la mezcla al 15% prácticamente duplicaría la demanda. A su juicio, Perú cuenta con condiciones para desarrollar este mercado por su actividad azucarera y disponibilidad de materia prima.

“Perú tiene muy desarrollado el sector de la caña de azúcar. Es uno de los sectores más eficientes en términos productivos y ambientales, comparativamente con otros países. Además, ya exporta etanol, tiene capacidad excedente y podría crecer”, señaló a Gestión.

Exportaciones y capacidad productiva

Una parte importante de la oportunidad de crecimiento está en atender una mayor demanda interna. Actualmente, alrededor del 90% del etanol producido por el sector se exporta y el 10% ingresa al mercado nacional, indicó Castro.

El desarrollo del mercado peruano también tendría como referencia a otros países de la región. Torroba mencionó que Colombia utiliza una mezcla de 10% de etanol con gasolina y Argentina, de entre 10% y 15%. Paraguay alcanza el 30% y Brasil llega al 32%.

El especialista destacó que la disponibilidad de materia prima y la dependencia de combustibles importados han impulsado el desarrollo de esta industria en la región. “Son países que comparten una característica común con Perú, que es la disponibilidad de materia prima. Y, a la vez, todos son importadores de gasolina y de derivados de petróleo”, explicó.

La disponibilidad de materia prima es una de las fortalezas de la industria peruana de etanol. Perucaña plantea elevar gradualmente la mezcla de este biocombustible con gasolina para impulsar la demanda local. (Foto: Archivo)

Brasil es uno de los referentes regionales en este mercado. Torroba recordó que el país puso en marcha su programa Pro Alcohol en la década de 1970, tras un shock petrolero, para aprovechar su producción de caña de azúcar y reducir su dependencia de combustibles importados. “Tenemos un montón de caña de azúcar, bueno, produzcamos esa gasolina biológica que es el etanol”, relató. Actualmente, Brasil utiliza una mezcla de 32% y cuenta con vehículos flex fuel, que funcionan con distintas proporciones de etanol y gasolina.

Inversiones dependerán de reglas claras

Aunque el sector tiene capacidad para incrementar su producción, Perucaña considera que la predictibilidad de las políticas públicas será determinante para concretar nuevas inversiones. Castro sostuvo que una señal clara del Gobierno permitiría a las empresas evaluar proyectos con una visión de largo plazo.

“Más que inversión es la predictibilidad de las políticas públicas. Si el Gobierno nos da la señal, creo que eso va a permitir que todas las inversiones empiecen a mirarse de una manera con visión de largo plazo”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Electromotion y sus planes con vehículos eléctricos para la agroindustria

En paralelo, algunas empresas azucareras evalúan incorporar nuevas fuentes de materia prima para producir etanol. Una alternativa es utilizar melaza, subproducto que se obtiene durante el procesamiento de la caña para fabricar azúcar. Actualmente, el biocombustible se produce principalmente a partir del jugo de la caña, explicó Castro.

“Cuando tú haces azúcar, el residuo es la melaza. Entonces, hay una oportunidad para incorporar el etanol a partir de melaza. Es algo que ahorita no se hace mucho en el etanol de biocombustible y por ahí podría venir también una oportunidad para el sector”, comentó.

La evolución de los precios internacionales también incide en la decisión de producir etanol y puede favorecer su elaboración frente a otras alternativas. “Ahorita, por ejemplo, dado el precio internacional, el precio del combustible sube y eso hace que las empresas prefieran ese etanol”, afirmó. Castro precisó que una mayor preferencia por la producción de etanol no implica que las empresas abandonen la elaboración de azúcar.

Nuevos capitales y mercados

El potencial de la agroindustria peruana también está vinculado con el interés de inversionistas extranjeros. Castro mencionó la adquisición de Caña Brava por parte del grupo guatemalteco Magdalena como una muestra del atractivo de la actividad azucarera local. “Esto demuestra que hay un interés muy particular por la caña de azúcar que se cosecha todo el año en el Perú, algo que no sucede en otras partes del mundo”, sostuvo.

Más allá del mercado de combustibles para vehículos, Torroba identificó oportunidades en la producción de biocombustibles para la aviación y el transporte marítimo, sectores que deberán avanzar en la incorporación de combustibles con menores emisiones.

“Con el mismo alcohol que hoy se utiliza para mezclar con gasolina se pueden producir biocombustibles para aviones y para el transporte marítimo. La producción de etanol para combustibles terrestres contribuye a formar eslabones intermedios que van a ser proveedores de los futuros combustibles de sectores de difícil descarbonización”, explicó.

LEA TAMBIÉN: La tecnología detrás del alto rendimiento de la caña de azúcar en Perú

Con una capacidad potencial de 340,000 m3 y una demanda que podría alcanzar los 400,000 m3 bajo un escenario de mezcla al 20%, la industria tiene espacio para ampliar su negocio. Sin embargo, el avance dependerá de que se establezca una hoja de ruta que dé previsibilidad a las empresas y permita concretar nuevas inversiones.