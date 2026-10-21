Moody’s Local Perú proyectó que el precio del azúcar podría mantener una tendencia hacia la estabilización, aunque también cree que ese escenario podría modificarse si ocurre una menor disponibilidad de ese producto por reducción de inventarios globales, en cuyo caso limitaría la corrección e impulsaría los precios al alza.

Refirió que el sector azucarero en el Perú representó 16.12% de la producción de principales cultivos durante el primer semestre de 2026, manteniendo una participación relevante dentro de la actividad agrícola nacional.

Perú cuenta con 160 mil hectáreas de cultivo de caña de azúcar.

Señaló, asimismo, que el sector tiene una estructura de mercado estable, por lo que Moody’s Local Perú no prevé cambios en la organización de la industria a corto plazo, manteniéndose el oligopolio geográfico existente.

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Producción estable

Durante los últimos seis años, el sector ha mantenido una producción estable, concentrándose la siembra y cosecha en el norte del país debido a sus condiciones favorables, agregó.

No obstante, refiere que dicha concentración incrementa la exposición del sector a riesgos climáticos e hídricos, cuya materialización podría afectar los márgenes de las compañías.

Moody’s Local Perú detalló que al cierre de 2025 las principales empresas pertenecientes al gremio azucarero forman parte de importantes grupos económicos (representando 92.9% de la producción nacional según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-Midagri).

Dadas las barreras de entrada existentes, Moody’s Local Perú no prevé el ingreso de nuevos jugadores –de gran envergadura– que afecte materialmente la participación de las empresas líderes, aseveró.

Perspectiva negativa

De acuerdo con Moody’s Local Perú el sector presenta una perspectiva Negativa debido a la volatilidad del precio internacional del azúcar y a la ocurrencia de fenómenos climáticos, que condicionan la generación estable de ingresos y márgenes.

Resaltó la paulatina corrección observada del precio internacional del azúcar luego de un déficit en la oferta, derivado de condiciones climáticas adversas y la reasignación de producción de caña para la elaboración de etanol en lugar de azúcar por el incremento del precio energético en los principales países productores durante el periodo 2022-2023.

También considera que la capacidad de las compañías para sostener indicadores financieros adecuados dependerá no solo de la eficiencia operativa y de una gestión financiera disciplinada, sino también de su habilidad para diversificar sus fuentes de ingresos.

En ese sentido, el aprovechamiento de la versatilidad de la caña de azúcar y sus derivados podría contribuir a reducir la exposición del sector a la volatilidad de los precios internacionales y fortalecer la resiliencia de los flujos de caja, indicó.

Precisó, adicionalmente, que la investigación y los comentarios elaborados por Moody’s Local, la agencia calificadora de riesgo crediticio doméstica con presencia en América Latina, no reflejan las opiniones de Moody’s Ratings, la agencia global de calificación crediticia.