Según el Reporte de Exportaciones - Agosto 2026 del CIEN-ADEX, no todos los subsectores lograron un desempeño homogéneo. (Foto: X / Presidencia del Perú).
Según el Reporte de Exportaciones - Agosto 2026 del CIEN-ADEX, no todos los subsectores lograron un desempeño homogéneo. (Foto: X / Presidencia del Perú).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las agroexportaciones peruanas ascendieron a US$ 8 mil 005 millones entre enero y agosto del 2026, cifra que representó una expansión de 1.9% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzaron los US$ 7 mil 856 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El comportamiento mensual también confirma este panorama, 5 de los 9 meses registraron avances –enero (8.5%), febrero (3.1%), marzo (4.9%), abril (5.6%) y agosto (1.5%)–, en tanto que mayo (-4.8%), junio (-0.9%) y julio (-2.8%) presentaron retrocesos.

Caco entre los más afectados

Los despachos agroindustriales (US$ 7 mil 231 millones) aglutinaron el 90.3% del total y registraron un alza de 1.8%, mientras que los del agro tradicional (US$ 774 millones 500 mil), representaron el 9.7% restante y crecieron 3.1%. Se observaron menores volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos, cacao en polvo y otros.

A esto se sumó precios internacionales más bajos pues Costa de Marfil y Ghana –los productores mundiales líderes–, incrementaron su producción y exportación gracias a sus mejores condiciones climáticas.

“En nuestro país no se dio el pico de la producción que normalmente es en junio y julio, por el contrario, se observó una caída de entre 15% y 30%. Es posible que esta tendencia se mantenga hasta fines de año, perjudicando a toda la cadena, en particular a los productores que necesitan apoyo”, comentó.

Cifras desagregadas y destinos principales

En el caso de la oferta agroindustrial (US$ 7 mil 230 millones 600 mil), ADEX resaltó el desempeño de las frutas, cuyos despachos alcanzaron los US$ 4 mil 561 millones (avance de 16.1%). Las paltas, arándanos y uvas crecieron 8.3%, 47.9% y 17.6%, respectivamente.

Estos productos llegaron a Estados Unidos (EE.UU.), Países Bajos y España principalmente, que representaron el 57% del total. Chile, México, Reino Unido, China, Ecuador, Colombia y Canadá completaron el top ten, con distintos comportamientos. Si bien siete de ellos cerraron al alza, España, China y Ecuador experimentaron contracciones de -4.2%, -8% y -0.5%, respectivamente.

En las exportaciones agrarias tradicionales (US$ 774 millones 500 mil) resaltó el café (US$ 701 millones 740 mil), con una evolución de 0.6% y una participación del 90.7%. Este desempeño se explicó por los mayores volúmenes asociados al adelanto de cosecha por El Niño y el aumento de su precio promedio en el exterior.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: inmobiliarias deberán informar si sus proyectos están en zonas de riesgo, dice Indecopi
Sequía por El Niño en Canal de Panamá desvía barcos hacia Magallanes
Economía de Perú crecería solo 2.9% en 2026 y 2027: El Niño preocupa más al BBVA Research

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.