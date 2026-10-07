Buques de carga esperan para cruzar el Canal de Panamá. Fotógrafo: Martin Bernetti/AFP/Getty Images.
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Agencia Bloomberg
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El tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes aumentó más de 70% interanual tanto en agosto como en septiembre, debido al desvío de barcos que buscaban evitar las restricciones en el Canal de Panamá provocadas por la sequía, según datos de la Armada de Chile solicitados por Bloomberg.

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