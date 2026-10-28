A pocos días de Halloween, todavía hay oportunidades para quienes buscan generar ingresos adicionales con emprendimientos de rápida implementación.

Según Moisés Quiñones, jefe de Innovación y Emprendimiento del Instituto CERTUS, actividades como el maquillaje artístico, el alquiler de disfraces, la repostería temática y la decoración para eventos pueden alcanzar una rentabilidad estimada de entre 25% y 30%, dependiendo de los costos de cada emprendimiento.

¿Cuánto invertir y cómo controlar los costos?

Para quienes buscan empezar, Quiñones recomienda evitar comprometer demasiado capital en mercadería o materiales antes de tener ventas confirmadas.

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Una alternativa es trabajar por encargo y solicitar un adelanto de al menos 50% del precio del servicio antes de comprar los insumos o iniciar el trabajo. Así, el emprendedor puede financiar parte de la ejecución con el pago del cliente y reducir el riesgo de quedarse con productos que no logre vender.

El especialista menciona S/400 como un monto que puede servir de respaldo para afrontar imprevistos, aunque no se trata de una inversión mínima obligatoria para iniciar. El capital necesario dependerá del negocio elegido, los materiales requeridos y la cantidad de pedidos que se puedan atender.

También es importante calcular los costos antes de fijar los precios. Como referencia, Quiñones señala que los servicios pueden ofrecerse en un rango de S/40 a S/100, según el tipo de trabajo. Si se cobra S/100, por ejemplo, los costos totales —incluidos materiales y movilidad— deberían mantenerse en torno a S/70 como máximo para conservar un margen atractivo. La cifra debe ajustarse a cada caso, pues el precio y la rentabilidad dependerán de los insumos, el tiempo de trabajo y otros gastos asociados.

Cuatro negocios

Una primera opción es el maquillaje artístico, dirigido especialmente a niños y jóvenes que participan en fiestas o celebraciones. También se pueden ofrecer alternativas de personalización y estampado.

Otra posibilidad es el alquiler de disfra​ces. Se puede evaluar la disponibilidad de prendas y accesorios que ya se tengan, para evitar destinar demasiado dinero a un inventario que tendrá una demanda concentrada en determinadas fechas.

La repostería temática también puede aprovechar la cercanía de Halloween mediante la preparación de productos decorados para la ocasión. En este caso, recibir pedidos anticipados para esta fecha ayuda a calcular las cantidades de ingredientes y empaques que se necesitan, reducir desperdicios y organizar mejor la producción.

La cuarta alternativa es la decoración de eventos, con propuestas para reuniones y fiestas temáticas. Al tratarse de un servicio personalizado, es posible definir con anticipación los materiales, el tiempo de preparación y los costos de traslado. Solicitar un adelanto antes de comprar los elementos decorativos permite reducir el desembolso inicial.

De Halloween a la campaña navideña

Para captar compradores en poco tiempo, Quiñones recomienda recurrir primero a los contactos personales, los estados de WhatsApp, los grupos de vecinos y las comunidades de padres de familia.

Mostrar fotografías de los primeros trabajos ayuda a generar confianza y conseguir nuevas recomendaciones.

El objetivo no debería limitarse a vender durante Halloween, sino generar una cartera de clientes para la siguiente fecha de celebración como navidad o Año Nuevo. La campaña puede funcionar como una prueba para evaluar la aceptación de los productos, identificar qué servicios generan mayor demanda y construir una base de clientes.

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