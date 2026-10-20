Halloween y el Día de la Canción Criolla, a celebrarse el 31 de octubre, representan dos de las fechas más esperadas por los peruanos para celebrar la llegada del último tramo del año.

En la espera, las redes sociales y las tiendas online se llenan de promociones, descuentos y sorteos temáticos; aunque detrás de algunas de estas ofertas, pueden haber intentos de estafa para robar información personal o nuestro dinero.

Desde ESET analizan cuáles son estas modalidades de estafa y cómo se puede evitar ser víctima de ellas.

Los ciberdelincuentes suelen emplear logotipos, imágenes y nombres de marcas reconocidas para generar confianza y atraer potenciales compradores, por ejemplo, con descuentos extraordinarios, como liquidaciones de hasta el 90%, en las que se espera que compren sin verificar la autenticidad del sitio web.

Con ello, la víctima podría desembolsar dinero por productos que nunca llegarán o exponer sus datos financieros en sitios fraudulentos.

Jorge Zeballos, especialista de ciberseguridad de ESET Perú, señala que los estafadores aprovechan la urgencia por conseguir un disfraz o una entrada para que las personas paguen sin verificar a quién envían su dinero.

“Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad o te presionan para pagar, es mejor detenerse y verificar”, añade.

¿Cómo reconocer estas estafas?

Adelantos por Yape o Plin. Si compras un disfraz o separas una entrada por redes sociales y te piden abonar un pago previo, verifica primero la identidad del vendedor. Comprueba el nombre del destinatario, pero recuerda que esto no garantiza que sea confiable. Desconfía si te presionan para pagar de inmediato.

Si compras un disfraz o separas una entrada por redes sociales y te piden abonar un pago previo, verifica primero la identidad del vendedor. Comprueba el nombre del destinatario, pero recuerda que esto no garantiza que sea confiable. Desconfía si te presionan para pagar de inmediato. Cuidado con las entradas revendidas por redes sociales. Evita comprar entradas a desconocidos por Facebook, Instagram o WhatsApp. Los estafadores pueden enviar códigos QR falsos o vender la misma entrada a varias personas. Es preferible priorizar canales oficiales de tiendas.

Evita comprar entradas a desconocidos por Facebook, Instagram o WhatsApp. Los estafadores pueden enviar códigos QR falsos o vender la misma entrada a varias personas. Es preferible priorizar canales oficiales de tiendas. Desconfía de las entradas gratis por WhatsApp. Los mensajes que prometen pases VIP, sorteos o promociones 2x1 para fiestas de Halloween pueden esconder enlaces fraudulentos.

Los mensajes que prometen pases VIP, sorteos o promociones 2x1 para fiestas de Halloween pueden esconder enlaces fraudulentos. Cuidado con los disfraces muy baratos. Si encuentras prendas de moda a precios muy por debajo de lo habitual, desconfía. Algunas ofertas falsas utilizan términos como “últimas unidades” para presionar a los interesados.

Halloween y Día de la Canción Criolla moverían las ventas para las pymes, de acuerdo con la CCL. Foto: difusión

Verifica las tiendas que venden por redes sociales . Antes de comprar por Instagram o Facebook Marketplace, revisa las opiniones de otros clientes, la antigüedad de la cuenta y si el negocio cuenta con información de contacto verificable. No te fíes de las fotos o los seguidores.

. Antes de comprar por Instagram o Facebook Marketplace, revisa las opiniones de otros clientes, la antigüedad de la cuenta y si el negocio cuenta con información de contacto verificable. No te fíes de las fotos o los seguidores. Atento con los códigos QR y enlaces sospechosos. Si recibes un QR para acceder a descuentos, sorteos o promociones de Halloween, comprueba su procedencia antes de abrirlo. Algunos pueden llevarte a páginas falsas que solicitan datos personales, contraseñas o información bancaria.

Si recibes un QR para acceder a descuentos, sorteos o promociones de Halloween, comprueba su procedencia antes de abrirlo. Algunos pueden llevarte a páginas falsas que solicitan datos personales, contraseñas o información bancaria. Nunca compartas tus claves para reclamar premios. Si un presunto sorteo de Halloween te pide contraseñas, códigos de verificación enviados por SMS o datos bancarios para entregarte un premio, no los entregues. Esta es una manera ilegal de acceder a tus cuentas.

Halloween y Canción Criolla impactarán en ventas

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los festejos de Halloween y Canción Criolla elevarán entre 8% y 12% las ventas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a un periodo normal.

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, enfatiza que los sectores más favorecidos serían gastronomía, entretenimiento, comercio y confecciones, aunque “cada una tiene características particulares que los negocios deben aprovechar”.

Recomienda a las pymes elevar entre 10% y 20% su capital de trabajo para atender la demanda extra, siempre basándose en el historial de ventas y características del negocio, así como la demanda que realmente pueda tener.

“Mi recomendación es no tener sobrestock. La pyme necesita prepararse, pero también debe cuidar su liquidez. Es mejor comprar y producir de manera escalonada que inmovilizar todo el capital en inventarios”, anota.