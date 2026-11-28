En ese contexto, una comisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) analizó si estos registros podían utilizarse como pruebas sin contar con el consentimiento de una trabajadora involucrada.

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Whatsapp en el centro de la discusión

La controversia surgió cuando un consumidor denunció ante el Indecopi a una empresa dedicada a la administración de fondos colectivos para adquirir vehículos, luego de considerar que una asesora le había proporcionado información incorrecta sobre las condiciones de contratación y la entrega de un automóvil.

Para demostrarlo, presentó conversaciones de WhatsApp sostenidas por su hijo, quien actuaba en su representación, y una grabación de audio con la trabajadora. Sin embargo, estos registros contenían datos personales de la asesora, como su nombre, imagen y voz, sin que se hubiera acreditado su consentimiento para recopilarlos.

Ante esta situación, la Comisión de Protección al Consumidor N.º 1 del Indecopi tuvo que determinar si admitir dichas comunicaciones vulneraba la protección de datos personales de la trabajadora o si debía prevalecer el derecho del consumidor a presentar pruebas. Para resolver esta controversia, aplicó un test de proporcionalidad que evaluó la utilidad, necesidad y posible afectación de los derechos involucrados.

Así, verificó que las conversaciones estaban vinculadas con la empresa y constituían elementos relevantes para esclarecer los hechos denunciados, sin contener información sensible que comprometiera la intimidad de la trabajadora.

Bajo ese razonamiento, mediante la Resolución Final N.º 3099-2026/CC1, la Comisión concluyó que las conversaciones de WhatsApp y el audio podían utilizarse como medios probatorios, pese a que no se había acreditado la autorización de la asesora.

Asimismo, sancionó a la empresa por distintas infracciones, entre ellas brindar información incorrecta al consumidor. No obstante, esta decisión corresponde a una primera instancia administrativa y no supone que cualquier comunicación privada pueda utilizarse libremente, por lo que su interpretación podría ser revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor si el caso fuera apelado.

WhatsApp como prueba: ¿es necesario el consentimiento?

La decisión de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 1 del Indecopi de admitir conversaciones de WhatsApp y audios sin acreditar la autorización de una trabajadora encuentra respaldo en los criterios desarrollados por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP).

Sin embargo, esto no significa que cualquier comunicación privada pueda utilizarse libremente en un procedimiento administrativo.

Julia Loret de Mola, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, explicó que la autoridad de protección de datos ya ha reconocido situaciones excepcionales en las que puede justificarse el tratamiento de información personal sin consentimiento, especialmente cuando resulta necesario para ejercer el derecho de defensa. Por ello, consideró que el razonamiento general de la Comisión se encuentra alineado con esos criterios.

En esa línea, Lyliana Ongaro, asociada de DLA Piper Perú, señaló que un consumidor puede presentar capturas de WhatsApp, mensajes de voz o grabaciones de llamadas con un vendedor sin solicitar necesariamente su autorización. No obstante, precisó que deben cumplirse determinadas condiciones: haber obtenido las comunicaciones lícitamente, que estas guarden relación con la controversia y que su utilización sea proporcional a la finalidad probatoria.

Ambas especialistas coincidieron en que no se trata de un criterio completamente nuevo. Loret de Mola recordó que otras comisiones del Indecopi ya han utilizado grabaciones y mensajes para investigar conductas como las comunicaciones comerciales no solicitadas, aunque no siempre se ha desarrollado expresamente un test de proporcionalidad.

Indecopi admite chats privados como pruebas y especialistas advierten qué debe revisarse | Foto: Generada con IA - ChatGPT

Límites: ¿qué información puede utilizarse?

Aunque ambas abogadas respaldaron la posibilidad de admitir estas comunicaciones, advirtieron que la protección de datos personales impone límites.

En particular, Loret de Mola cuestionó que la comisión no haya profundizado suficientemente en el análisis de idoneidad y necesidad, pues debió examinar si existían otras pruebas igualmente eficaces y menos invasivas para la intimidad de la trabajadora.

La especialista explicó que el uso de información personal debe restringirse a lo estrictamente necesario para acreditar los hechos denunciados. Así, cuando una conversación contiene fotografías, datos sensibles o información ajena a la controversia, la autoridad debe evaluar si es posible excluir esos elementos y conservar únicamente las partes relevantes.

Ongaro coincidió con esta interpretación y agregó que, cuando resulte posible, el consumidor debería presentar fragmentos pertinentes, preservando el contexto suficiente para que la empresa pueda cuestionar su contenido. Si la información protegida resulta inseparable y no existe una justificación para utilizarla, podría corresponder la exclusión de todo el archivo.

Otro aspecto importante es el origen de las comunicaciones. Loret de Mola explicó que no es jurídicamente equivalente presentar una conversación en la que el consumidor participó a utilizar mensajes privados intercambiados entre terceros.

En este último supuesto podría verse comprometido el derecho al secreto de las comunicaciones, especialmente si se accedió a ellas sin autorización. Ongaro añadió que incluso cuando un participante entrega voluntariamente una conversación, corresponde evaluar la licitud y proporcionalidad de su utilización posterior.

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¿Qué podría resolver la sala del Indecopi?

Al tratarse de una resolución de primera instancia, las especialistas analizaron qué podría ocurrir si el caso llegara a la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

Loret de Mola consideró que existen fundamentos para confirmar el criterio que permite utilizar datos personales como pruebas en ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, advirtió que la sala podría cuestionar si la comisión evaluó adecuadamente la existencia de medios probatorios menos invasivos para la privacidad de la trabajadora.

Por su parte, Ongaro sostuvo que debería confirmarse la aplicación del test de proporcionalidad, aunque identificó una observación normativa: la comisión citó el Reglamento de Protección de Datos Personales de 2013, pese a que el nuevo reglamento entró en vigencia el 31 de marzo de 2025. Además, señaló que debería precisarse qué datos personales resultan indispensables para acreditar una infracción.

Ambas especialistas coincidieron en que este criterio podría orientar futuros procedimientos, pero no constituye una autorización general para utilizar comunicaciones privadas sin consentimiento.

WhatsApp y audios sin consentimiento: los límites legales para utilizarlos contra empresas | Foto: Referencial

¿Qué responsabilidad tienen las empresas?

Loret de Mola explicó que las empresas pueden establecer políticas internas para regular el uso de WhatsApp y otros canales comerciales. Sin embargo, advirtió que estas restricciones no las eximen de responsabilidad cuando sus trabajadores brindan información incorrecta en el ejercicio de sus funciones.

En esa línea, Ongaro precisó que las empresas deben informar cuáles son sus canales oficiales de atención y que su responsabilidad dependerá de si el trabajador actuó en su representación. Respecto de las pruebas, señaló que Indecopi debe verificar elementos como las fechas, los interlocutores y la secuencia de los mensajes, aunque no corresponde presumir su manipulación sin indicios que lo sustenten.

Finalmente, ambas especialistas destacaron que estas comunicaciones pueden facilitar la acreditación de ofrecimientos comerciales. No obstante, Ongaro recomendó utilizar canales corporativos, conservar los archivos originales y evitar exponer datos personales ajenos a la controversia.