Diques o defensa junto al río puede ser una alternativa. Sin embargo, estos refuerzos no garantizan que el agua ingrese a las viviendas.

Para decidir entre construir defensas o reubicar a las familias, no basta con comparar cuánto cuesta una obra y cuánto cuestan las nuevas viviendas. En el caso de las defensas ribereñas, también deben considerar los gastos de limpieza, mantenimiento y reparación, además de los posibles daños si el agua supera su capacidad.

La reubicación, por su parte, requiere mucho más que entregar una casa. El presupuesto debe incluir el terreno, los servicios básicos, el transporte y el acceso a colegios y centros de salud. Si el nuevo hogar queda lejos del trabajo, las familias pueden enfrentar mayores gastos y dificultades para mantener sus ingresos.

¿Cómo decidir entre construir defensas y reubicar a las familias?

Frente a El Niño, la decisión entre construir defensas y reubicar a sus habitantes exige evaluar el peligro y las condiciones de las viviendas.

Fernando Neyra, docente de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó que debe identificarse qué amenaza enfrenta cada lugar.

Y es que un desborde de río, un huaico y una acumulación de agua por falta de drenaje no requieren necesariamente la misma respuesta.

Una zona urbana consolidada, donde el agua se acumula y circula a baja velocidad, podría protegerse con drenaje, espacios de almacenamiento temporal y bombeo. En cambio, un asentamiento ubicado en un cauce activo o expuesto a huaicos de gran fuerza puede necesitar un reasentamiento.

Para distinguir ambos casos, Neyra plantea evaluar la profundidad y velocidad del agua, la calidad de las viviendas, la población expuesta, los accesos y los servicios críticos. También deben considerarse la distancia al centro de labores, colegios, centros de salud y la disponibilidad de un terreno seguro en la zona.

Precisa que la reubicación debe priorizarse cuando una evaluación técnica demuestra que existe un riesgo muy alto que no puede reducirse.

La decisión corresponde a la autoridad competente, con sustento técnico y participación de los vecinos, principalmente a la municipalidad provincial, en coordinación con la distrital. Esto se encuentra el artículo 6.1 del Reglamento de la Ley 29869.

Sin embargo, la declaración del riesgo y la aprobación del plan involucran competencias distintas.

El concejo municipal evalúa el expediente técnico y legal; aprueba, mediante acuerdo de concejo, la declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable.

La municipalidad provincial, coordinando con la distrital correspondiente, es la entidad encargada de ejecutar el reasentamiento poblacional.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento evalúa y aprueba el Plan de Reasentamiento Poblacional, para lo cual solicita opinión técnica del Cenepred.

La decisión debe considerar el riesgo, los costos a largo plazo, así como el acceso de las familias al empleo y servicios básicos. (Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión)

“Para decisiones territoriales de largo plazo conviene examinar escenarios de 30 a 50 años, con sensibilidad al cambio climático y a eventos extremos consecutivos. Ese rango es una recomendación de planificación, no un plazo obligatorio para todos los proyectos”, señaló el especialista.

Además, construir una defensa no elimina por completo el riesgo de inundación. Una lluvia más intensa de lo previsto, la acumulación de residuos o la falta de mantenimiento pueden hacer que resulte insuficiente. Algunas obras también pueden cambiar el recorrido o la fuerza del agua y trasladar las inundaciones o el desgaste de las riberas hacia otras zonas.

Para que el traslado no termine afectando a las familias, propone evaluar previamente sus ingresos, ocupaciones, gastos y vínculos comunitarios. Los vecinos deben participar desde la elección del lugar y conocer las alternativas, las compensaciones y los plazos, no ser informados cuando todo esté decidido.

El proceso debe partir de un diagnóstico de ingresos, ocupaciones, tenencia, gastos de transporte, servicios, necesidades especiales y vínculos comunitarios. El terreno receptor requiere una evaluación multicriterio de seguridad, conectividad, disponibilidad legal y física del suelo, empleo, servicios y crecimiento urbano.

“No se puede trasladar a una población desde una inundación hacia una quebrada activa, un terreno inestable o una nueva cuenca inundable”, añadió.

El resultado de una posible reubicación debe medirse durante varios años. No basta contar viviendas entregadas ya que hay que comprobar si las familias recuperaron sus ingresos, mantuvieron la continuidad educativa y acceden realmente a servicios, además de verificar que su exposición al peligro disminuyó.

¿Cuándo las obras ya no son suficientes para proteger a la población?

José de la Torre Ugarte, docente de la Maestría Inmobiliaria MDI de CENTRUM PUCP, precisó que la decisión de traslado debe combinar criterios técnicos y éticos.

En este escenario, corresponde reforzar cuando el riesgo puede controlarse mediante soluciones de ingeniería. Pero cuando una población está asentada en quebradas, cauces activos o lugares donde el peligro resulta inmanejable, considera que debe priorizarse la reubicación.

Para determinarlo, se debe revisar con qué cantidad de agua fueron diseñados los drenajes, diques, muros y puentes.

“Las familias se asientan en estos lugares porque tienen cerca una vía de transporte, una escuela o un centro de acopio de materiales que les permite subsistir. Por eso, el desarraigo territorial es difícil: temen perder el empleo o la posesión de su propiedad. (…) Los obstáculos para la reubicación son de naturaleza social, cultural, económica y burocrática”, añadió de la Torre.

Finalmente, el especialista mencionó que las autoridades deben identificar antes de las lluvias qué zonas pueden protegerse con obras y cuáles requieren reubicar a sus habitantes. Esto implica evaluar los riesgos y preparar las intervenciones con anticipación, en lugar de esperar a que el agua llegue a las viviendas para actuar.