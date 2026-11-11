Vale recordar que en julio ProInversión indicó a este Diario que la Hidrovía Amazónica, con el nombre de “Canal de Navegación Amazónico”, estaba de vuelta en su cartera de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Vale recordar que en julio ProInversión indicó a este Diario que la Hidrovía Amazónica, con el nombre de “Canal de Navegación Amazónico”, estaba de vuelta en su cartera de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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A pesar de ser nuestro vecino fronterizo, la conectividad comercial y aérea con Brasil sigue siendo un pendiente para el Perú. Con el puerto de Chancay activo, esta tarea volvió a aparecer entre las prioridades de la agenda y, ahora, podría alcanzar hitos.

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