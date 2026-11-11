Así lo señaló José Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), en declaraciones a Gestión, tras participar en el Desayuno Empresarial “Brasil–Perú: Integración Bioceánica para el Desarrollo” organizado por la Cámara de Comercio Brasil–Perú (Cambraper).

Hidrovía avanzará con apoyo de la Marina

Durante el evento de la Cambraper estuvieron presentes funcionarios del gobierno brasileño, quienes recordaron, como informó Gestión en su momento, que su país está impulsando proyectos en diversas rutas con sus vecinos para fomentar la conectividad regional y comerciar con mayor velocidad con Asia.

Entre ellas está el avance del anteproyecto del Tren Bioceánico, cuyos estudios Brasil realiza con apoyo de China y que contemplan una llegada al Océano Pacífico en el puerto de Chancay atravezando territorio peruano, sostuvo Cícero Rodrigues de Melo Filho, superintendente de Proyectos Especiales y Aeropuertuarios de Infra S.A, firma brasileña pública que tiene a su cargo esta iniciativa.

Rodrigues ratificó la importancia de que Perú avance con la pieza clave de este esquema: el tren Chancay-Pucallpa. Al respecto, en diálogo con Gestión, Tangherlini precisó que siguen elaborando sus estudios de preinversión.

A pesar de que pretenden acelerarlo, Tangherlini indicó que no es el único camino para integrarnos con Brasil. Más viable hoy, y veloz, será relanzar la Hidrovía Amazónica.

“Podemos efectuarlo en un menor plazo y tener un impacto real sobre el desarrollo económico y social de la región amazónica”, refirió.

Como parte de esa intención, el titular del MTC reveló que la Marina de Guerra podría involucrarse para viabilizar la hidrovía. Específicamente podría apoyar con mejor data sobre la navegabilidad de los ríos que atravesará, tema que ya se conversó con los altos mandos.

El MTC presentó un paquete de incentivos para reducir los costos de las aerolíneas y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas. De ello se beneficiará la conectividad con Brasil. Foto: MTC.

“[El Tren Bioceánico] es importante porque permitirá trasladar carga y personas a menor costo, pero es importante el desarrollo de la hidrovía también. Vamos a reiniciarla. Hay información relevante que desarrolla la Marina que nos ayudará sobre la navegabilidad de los ríos. Debemos garantizar que sean navegables todo el año con rutas adecuadas y conectar así Pucallpa y San Martín con la IIRSA Norte y el puerto de Yurimaguas”, precisó.

Vale recordar que en julio ProInversión indicó a este diario que la Hidrovía Amazónica, con el nombre de “Canal de Navegación Amazónico”, estaba de vuelta en su cartera de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), vía una iniciativa privada. Su expectativa es adjudicarla en el segundo semestre del 2027.

La APP demandaría US$ 303.75 millones de inversión y estaría concesionada por 25 años, pero, como comentó Tangherlini, el proyecto aún tiene pendiente resolver la principal traba que motivó la caducidad de un contrato previo en el pasado: la navegabilidad de los ríos.

Respecto al tren Chancay-Pucallpa también hay que precisar lo que el propio MTC ya dijo al respecto en su Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario (PMDF), que también se publicó en julio, días antes del cambio de gobierno.

Si bien el ferrocarril clave para el Tren Bioceánico está contemplado entre los 10 priorizados allí, se encuentra en el grupo que llegaría más tarde, en 2050.

Se alista nueva ruta aérea con Brasil

A nivel aéreo, como parte de la conectividad con Brasil, Tangherlini confirmó lo que Latam anunció en septiembre: habrá una nueva ruta habilitada entre Cusco y São Paulo desde 2027.

“Empezará en marzo con cuatro frecuencias semanales e inicialmente lo operará Latam. Se alinea con la política de cielos abiertos del MTC y el avance progresivo hacia las siguientes libertades”, detalló.

Latam será la aerolínea encargada de estrenar la nueva ruta aérea entre Perú y Brasil. Foto: Perú Retail.

Una vez arranque, el MTC reforzará la labor en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a espera de novedades sobre Chinchero, para fomentar rutas interregionales. En otras palabras, que los aviones que partan de Brasil no deban volver a Lima tras haber aterrizado en Cusco para dirigirse a otro punto del Perú.

“La idea es descentralizar la aviación comercial y no usar solo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para las interconexiones de los turistas que llegan del exterior. Hay que potenciar los aeropuertos regionales como el de Cusco, el que está operando ahora. Cuando esté el Aeropuerto Internacional de Chinchero, se hará a través de allí”, explicó Tangherlini.