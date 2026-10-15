La TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es de US$ 11.86 (incluye IGV) por pasajero y por tramo. Es decir, el costo por ida y vuelta suma US$ 23.72. (Foto: Difusión).
La TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es de US$ 11.86 (incluye IGV) por pasajero y por tramo. Es decir, el costo por ida y vuelta suma US$ 23.72. (Foto: Difusión).
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Camila Vera
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó en las últimas semanas que prepara un borrador de propuesta sobre la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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