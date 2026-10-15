Esto responde, sobre todo, al pedido constante de la aerolíneas de eliminar el monto. Sin embargo, la cartera apunta a llegar a un acuerdo equilibrado.

En este contexto, durante el Encuentro Nacional de los Consejos de Usuarios (2026), a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), José Tangherlini, titular del MTC, le adelantó a Gestión cuándo estaría lista la iniciativa: “Vamos a tener mayores avances y algo más concreto al final de la siguiente semana”.

“Hemos venido trabajando desde hace ya aproximadamente 10 días, en coordinación con Lima Airport Partners (LAP) y con las aerolíneas también, que son parte importante del sector, parte relevante, la posibilidad de poder ajustar la tarifa de uso aeroportuario en transferencia internacional. Estamos haciendo un trabajo técnico que sustente una reducción considerable en el tema de la tarifa”, dijo.

“Aunado a esta reducción en la TUUA de transferencia internacional, esta propuesta técnica va acompañada de una solución que redunde también en beneficio de los usuarios y los pasajeros, que es la incorporación de la TUUA de transferencia internacional en los boletos aéreos”, añadió.

Asimismo, le adelantó a este Diario cuánto sería ese porcentaje de reducción: “Es alrededor del 50%, no menos del 50% para ser exactos” , subrayó.

Cabe recordar que la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es de US$ 11.86 (incluye IGV) por pasajero y por tramo. Es decir, el costo por ida y vuelta alcanza los US$ 23.72.