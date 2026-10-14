La región Piura explica más del 60% la producción de limón y su cultivo se podría ver afectado por El Niño. (Foto: Andina)
La región Piura explica más del 60% la producción de limón y su cultivo se podría ver afectado por El Niño. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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Desde el primer trimestre del 2026, el fenómeno de El Niño (FEN) viene generando efectos nocivos en la actividad agrícola en el norte del país, particularmente en la región Piura. Especialistas indicaron que, de este grupo, el cultivo de limón vería efectos con mayor incidencia en el verano del 2027.

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