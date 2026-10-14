El último año, Piura cosechó 203,814 toneladas de limón, concentrando el 56% de la producción nacional y siendo la región que abastece en 55% de ese producto al Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana.

Vale recordar que, en el FEN 2023-2024, la producción de ese fruto amarillo fue una de las más golpeadas, llevando su precio en los mercados minoristas a picos de hasta S/ 20 el kilo, un alza del 500%.

Siendo el limón uno de los insumos más demandados por la gastronomía nacional, ese incremento en su precio se trasladó a los productos culinarios que lo demandan altamente, como el ceviche o el pisco sour.

Además, el Perú incrementa de manera creciente sus exportaciones de limón, asi como su uso para la agroindustria.

Evolución de las exportaciones de limón peruano. | Fuente: Fresh Fruit-Preciso Consultoría.

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Precios actuales

Por ahora, su precio en el Gran Mercado Mayorista de Lima se mantiene en torno a S/ 1.58 por kilo y en los mercados minoristas de la capital, en promedio, se encuentra en S/ 4.71 por kilogramo, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Sin embargo, todos los pronósticos apuntan a que el FEN del 2026-2027 –que mantendrá nivel extraordinario hasta enero y pasará a magnitud muy fuerte hasta marzo- será mucho más intenso que el del 2023-2024.

El ceviche es altamente demandante de limón. | Foto: Magnific

Con esa perspectiva, algunas proyecciones apuntan a que el cultivo de limón podría volver a sufrir un impacto, aunque la previsión es que el mayor efecto nocivo se podría ver en el 2027, con la llegada de lluvias intensas.

Menor cosecha

Por el momento, el FEN se ha dejado sentir con temperaturas superiores a lo normal entre mayo y julio, periodo en que el limón -además del mango, la uva, el arándano y el banano orgánico- necesita temperaturas más bajas para desarrollar apropiadamente su etapa de floración.

Según Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, la alteración de este proceso reduce la posibilidad de que las flores se conviertan luego en frutos, lo que podría traducirse en menores cosechas de limón en la próxima campaña agrícola y generar presiones sobre los precios en el verano 2027.

Según el dirigente empresarial, el principal impacto se sentirá en la cosecha grande de inicios del año entrante. Por esto, se podrían generar presiones sobre los precios en el verano 2027, aunque la magnitud de los impactos dependerá de cómo evolucione el clima en estos meses.

Precio del limón variará por El Niño. (Foto: Midagri)

Mayor impacto el 2027

En la misma línea, un análisis de Fresh Fruit, la división de inteligencia comercial de Preciso Consultoría, estimó que, si bien el FEN tendría un efecto limitado para el limón al cierre del 2026, su impacto más importante se trasladaría al primer semestre del 2027, cuando se refleje en la cosecha los efectos climáticos de los últimos meses.

Vale indicar que, si bien el limón constituye un cultivo permanente, el Midagri identificó un periodo principal de cosecha y mayor disponibilidad, que va de febrero hasta setiembre de cada año.

Por su parte, Ulises Osorio, experto agroclimatólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), indicó a Gestión que, por las alteraciones en el clima que trae el FEN, más los efectos de intensos vientos en la tropósfera, de todas maneras va a haber una caída en el rendimiento de los cultivos de limón en el norte.

Preocupación por lluvias, desbordes e inundaciones en diferentes regiones del Perú como Tumbes, Piura, Lima y Áncash | Foto: Indeci

Refirió que, más que sobre los agroexportadores, que aplican un manejo agroclimático adecuado de sus cultivos, los eventos climatológicos tendrán mayor impacto particularmente sobre los pequeños y medianos agricultores.

Otros efectos del FEN

Osorio agregó que ese no es el único problema que El Niño puede traer en ese y otros cultivos del norte, sino que aparecen las intensas lluvias previstas para el próximo verano, las cuales podrían impedir el traslado de la producción a los mercados.

Al respecto, un estudio del Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que, en Piura, existen 229,996 hectáreas de uso agrícola, en general, en riesgo “muy alto” de ser afectadas por inundaciones derivadas del FEN.

Considerando que Piura tiene un total de 272,000 hectáreas de área cultivada, la previsión de Cenepred significa que se podría afectar el 84.5% de toda la superficie agrícola o cuatro de cada cinco hectáreas de cultivo de ese departamento.

Hongo amenazaría también cultivo

Por su parte, Ruben Carrasco, director ejecutivo de Cultivida, indicó a Gestión que, existe un tercer efecto que puede traer El Niño sobre los cultivos: el exceso de lluvias y humedad provoca la ocurrencia de antracnosis.

Se trata de un hongo patógeno que, explicó el experto, ataca los botones florales y frutos del limón y otros cultivos, y reduce su calidad comercial y rendimiento.

Dada la mayor frecuencia de la ocurrencia del FEN en las últimas décadas, Carrasco señaló que los grandes productores, entre ellos los agroexportadores, han aplicado tecnología de bioestimulación para adaptarse a las condiciones climáticas extremas y frenar los efectos nocivos de El Niño.

Sin embargo, coincidió que serán los pequeños y medianos productores, que no han podido aplicar mejoras en sus procesos productivos, los que serán los más afectados por esa anomalía climática.