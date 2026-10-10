En este contexto, quienes tienen joyas de oro y necesitan liquidez pueden evaluar un crédito prendario, una modalidad de financiamiento en la que la prenda queda como garantía del préstamo.

La cotización internacional del metal puede influir en la tasación, pero no significa que las entidades aumenten automáticamente el monto que ofrecen, este depende del peso, los quilates, los criterios de valorización y el porcentaje que cada caja está dispuesta a financiar.

Entre las alternativas disponibles figura la Caja Metropolitana, que publica una valorización de hasta S/ 510 por gramo de oro de 18 quilates, sujeta a evaluación crediticia.

Otra opción es Caja Piura, con una campaña vigente del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2026, con tasas preferenciales escalonadas. También cuenta con una promoción de tasas preferenciales para préstamos desde S/ 3,000 en fechas programadas hasta diciembre.

Por su parte, Caja Maynas tiene una campaña vigente hasta el 25 de noviembre de 2026. Esta contempla tasas preferenciales para créditos prendarios en agencias habilitadas, con un monto mínimo equivalente a 2.5 gramos de oro de 18 quilates y sujeto a evaluación crediticia.

En el caso de Caja del Santa, su producto permite financiar hasta el 80% del valor de tasación de las joyas. La entidad publica valores referenciales de S/ 315 por gramo de oro de 18 quilates y S/ 354 para el de 21 quilates. Entre sus facilidades figuran las amortizaciones parciales y las renovaciones, de acuerdo con las condiciones del producto.

Finalmente, Caja Arequipa ofrece préstamos de hasta el 80% del valor tasado de la joya, con un plazo inicial de 30 días y posibilidad de renovación dentro de un plazo máximo de 24 meses. La entidad acepta prendas de oro de 14, 18 y 21 quilates.

Antes de elegir una alternativa, conviene solicitar una tasación en más de una entidad y comparar cuánto dinero entregarían por la misma joya.

También es importante revisar la tasa de costo efectivo anual (TCEA), el monto total que se deberá pagar, los costos de renovación y las condiciones para recuperar la prenda. Si el préstamo no se cancela de acuerdo con el contrato, el cliente puede exponerse a perderla.

Así, aunque el precio del oro puede abrir una oportunidad para consultar el valor de las joyas como garantía, la conveniencia del crédito dependerá tanto del monto obtenido como del costo de financiarse y de la capacidad de devolver el dinero dentro del plazo acordado.