La cotización internacional del metal puede influir en la tasación. Photographer: Dhiraj Singh/Bloomberg
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Zulema Ramirez Huancayo
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El precio internacional del oro mostró volatilidad durante el último mes. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al 9 de octubre, el oro al contado llegó a US$ 4,194.36 por onza, con una ganancia semanal de 1.3%.

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