De un ticket de US$ 500 pasó a uno de US$ 1,000 y no se detuvo. Constituyó su primer fondo, que hoy tiene 12 startups en su portafolio y espera sumar una decimotercera este año. Su objetivo es cerrar el fondo, dentro de dos años, con 24 inversiones y un capital total de US$ 5 millones.

Si una amiga no le hubiera recomendado ser mentora de emprendimientos en Austin, Estados Unidos, probablemente no habría descubierto el camino hacia la inversión ángel. Una situación que pasa mucho más de lo que se cree (aún): todavía hay un número interesante de personas que no se consideran inversionistas ángeles (aquellos que invierten en fase pre semilla y semilla) porque creen que necesitan un capital elevado para empezar o que no cuentan con la capacidad financiera suficiente.

Las mujeres también invierten en startups

En 2019, un estudio realizado por la Universidad del Pacífico elaborado con datos de 2017 encontró que las mujeres representaban apenas el 6% de los inversionistas ángeles de su muestra. La fotografía que ofrece el estudio ¿Quiénes están invirtiendo? (2026), elaborado por Hub UDEP de la Universidad de Piura y compartido con G de Gestión, muestra ciertos avances: de las 61 encuestas cualitativas, el 37.7% son mujeres.

Sin embargo, el avance convive con dificultades. Entre las mujeres consultadas, el 34.8% señala que encontrar startups confiables es uno de los principales obstáculos. A ello se suma el temor a perder el capital invertido.

Por eso, Sheffield es enfática al explicar que invertir como ángel requiere paciencia. No se trata de esperar retornos inmediatos: una inversión puede necesitar al menos diez años para alcanzar una salida o exit. “Toma diez años para que un Google salga del garaje de su casa y logre un exit de un millón de dólares”, recuerda la VP a la salida de un evento sobre inversión ángel organizado por el PAD de la Universidad de Piura.

Un encuentro que también reunió a perfiles que evalúan dar sus primeros pasos en este mercado. Entre ellos estuvo Larissa Arias, cofundadora de Manzana Verde, quien considera empezar a invertir en startups locales. “Aún no hago la inversión, pero estamos revisando tesis”, comenta.

Mariella Soto, ejecutiva, consultora, mentora e inversionista ángel peruana, y actual presidenta de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), también encontró diferencias en las barreras de entrada cuando regresó al país, hace casi diez años. Según su testimonio que recoge el estudio, en ese momento identificó que los montos de inversión que conocía en el mercado local partían de US$ 25,000 o US$ 150,000. En Inglaterra, en cambio, había visto que era posible comenzar con US$ 1,000.

Por eso, comenzó a organizar reuniones para que varios emprendedores presentaran sus empresas a potenciales inversionistas. A partir de esa iniciativa se sumaron cinco personas, algunas sin experiencia previa. Hoy, cuenta, casi todas las startups en las que ha invertido han tenido resultados positivos, aunque no precisa el retorno obtenido. ¿Cuál es su secreto? Acercarse a emprendimientos, conocer sus modelos de negocio y aprender a evaluar oportunidades antes de comprometer capital propio.

Aun así, la participación femenina sigue siendo limitada. Algunos inversionistas observan, sin embargo, señales de cambio: por ejemplo, señalan que las delegaciones peruanas que asisten a eventos de startups en el extranjero llegan a estar integradas mayoritariamente por mujeres.

El tamaño de los tickets también revela diferencias. Según el estudio, el 35% de las mujeres con experiencia inversora encuestadas —nueve de 20— elige con mayor frecuencia tickets de entre US$ 1,001 y US$ 5,000. Entre los hombres, el rango más mencionado también es de US$ 5,001 a US$ 10,000, elegido por nueve de 27 encuestados. La investigación también señala que las trayectorias de las mujeres son más recientes: 12 de las 20 consultadas llevan hasta tres años invirtiendo.

Otro dato es que de 40 de 47 encuestados declararon que estarían dispuestos a destinar hasta el 10 % de su capital anual disponible a startups. Además, 35 de 47 han invertido en hasta cinco startups; 10 lo han hecho en más de diez.

¿En qué sectores invierten las mujeres?

Las motivaciones también presentan diferencias. De acuerdo con el estudio, el 65.2% de las mujeres encuestadas menciona el impacto social o económico como una motivación para invertir en startups, frente al 28.9% de los hombres. En cambio, el retorno financiero es mencionado por el 52.2% de las mujeres y el 63.2% de los hombres.

Sheffield reconoce esa inclinación hacia proyectos con impacto positivo. En Pachamama Venture, el 53% de sus inversionistas son mujeres interesadas en oportunidades vinculadas con la sostenibilidad y el cambio climático. Sin embargo, aclara que el impacto no supone renunciar a la rentabilidad. “Por supuesto, buscan retorno financiero”, resalta.

En cuanto a los sectores de interés, las mujeres muestran mayor inclinación por verticales como salud, educación, clima y agrotecnología. Los hombres, en cambio, mencionan con más frecuencia los marketplaces y los negocios de consumo. En ambos grupos, las fintech y las soluciones de inteligencia artificial, datos y automatización figuran entre los sectores más mencionados.

Pero Sheffield apunta también a otra sub vertical: la tecnología climática. Dentro de climate tech, dice, existe una brecha entre los recursos destinados a tecnologías de mitigación y los que reciben las soluciones de adaptación y resiliencia. Según su estimación, apenas el 3% del capital del sector se dirige a esta última subvertical, mientras que la mayor parte se concentra en tecnologías de mitigación, como el reemplazo de vehículos convencionales por eléctricos. Y, aunque estas soluciones son necesarias, sostiene que sus retornos pueden tomar tiempo. “Las innovaciones de adaptación, en cambio, busca responder a problemas que ya están ocurriendo, como las olas de calor y sus efectos sobre las personas y las actividades productivas”.

Sheffield menciona, por ejemplo, el desarrollo de paneles que generan sombra y reducen la temperatura rápidamente. “Hay una startup en Estados Unidos que ha creado una tecnología que podría utilizarse en eventos al aire libre, parques temáticos y también en actividades agropecuarias, donde el estrés térmico del ganado puede afectar la producción de leche. Pachamama Venture evalúa incorporar una compañía de este tipo a su portafolio; su fundadora, además, es una mujer”, comparte.

Las barreras por saltar

Pese a los avances, el estudio también identifica obstáculos que dificultan una mayor participación femenina en el ecosistema de startups. Mosi Mosquera, Lead Investment Officer de BID Lab, quien también compartió su experiencia como inversionista, identifica tres: conocimiento, redes de inversionistas y casos de éxito.

“A muchas mujeres con capital les resulta más familiar comprar un departamento o invertir en bolsa”, comenta.

Mosquera cuenta que su acercamiento a la inversión ángel comenzó después de ingresar a BID Lab. Primero invirtió en fondos de venture capital y luego decidió destinar su propio dinero a distintas alternativas. Empezó con crowdfunding en Estados Unidos y después pasó a invertir directamente como ángel. Hoy, sus 14 inversiones combinan startups, vehículos fiduciarios y plataformas de crowdfunding en Estados Unidos, España y Perú.

Para animar a más mujeres a participar, considera necesario que los fundadores de startups ofrezcan mayor transparencia sobre los resultados de sus negocios y de las inversiones. “Cuánto se invirtió, cuánto se recuperó y qué rentabilidad se obtuvo en el portafolio completo, no solo en los casos exitosos”, señala. También advierte que no todas las mujeres tienen el mismo perfil ni invierten por las mismas razones.

En esa línea, algunas iniciativas buscan ampliar la participación femenina desde el lado de los fondos. EWA Capital, por ejemplo, se ha comprometido a destinar al menos el 40% del capital invertido a compañías que cumplan criterios de género: participación femenina en el equipo fundador, liderazgo, directorio o desarrollo de soluciones que beneficien principalmente a mujeres.

Desde otra perspectiva, Jorge Peñaranda, subgerente de Tesorería y Mercados de Cofide, menciona a G de Gestión que ha observado interés por las fintech, especialmente por aquellas que permiten gestionar las finanzas de manera transparente. Sin embargo, considera que el país también debería desarrollar oportunidades en sectores como agro y minería.

¿Cómo empezar?

Para Sheffield, el primer paso es definir una tesis de inversión. En su caso, la influencia de su padre, ingeniero agrónomo, fue determinante. Desde hace años, recuerda, él ya hablaba del cambio climático. Esa preocupación terminó orientando los sectores en los que decidió invertir.

También recomienda conocer las distintas vías para participar en el ecosistema. Una persona puede invertir directamente en una startup, hacerlo a través de un fondo de venture capital o participar en un portafolio diversificado. Esta última alternativa permite distribuir el capital entre varias empresas, en lugar de concentrarlo en una sola.

En su fondo, Sheffield señala que más del 50% de los inversionistas son mujeres, frente al promedio que observa en la industria de climate tech y sostenibilidad, donde estima que la participación femenina ronda el 20%. “Nosotras pensamos más en el impacto o en la comunidad. ¿Esta innovación ayudará a la humanidad o no?”, resume.

Las personas consultadas para este artículo coinciden en que existe una oportunidad para ampliar la participación femenina en la inversión ángel: acercar a las mujeres que ya invierten en instrumentos tradicionales, como acciones, renta fija o bienes raíces, al ecosistema de startups. El desafío no necesariamente está en la falta de interés o de recursos, sino en el desconocimiento de estas alternativas de inversión, los montos que se requieren para participar y los mecanismos para evaluar sus riesgos.