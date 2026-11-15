La actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo, promovida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), incorpora lineamientos específicos para estos negocios, con una adopción progresiva que toma en cuenta su etapa de desarrollo y nivel de madurez.

El objetivo es que estas empresas incorporen buenas prácticas sin tener que replicar desde el inicio la estructura de gobierno de una compañía que cotiza en bolsa.

Así, podrán comenzar con aspectos básicos, como la formalización, la definición de funciones clave y la disponibilidad de información financiera, para luego avanzar hacia acuerdos entre fundadores, transparencia sobre la composición accionaria (cap table) y mecanismos de protección para los inversionistas.

Karina Chinguel, socia de Vodanovic, considera que estos lineamientos pueden representar una ventaja para las startups, pues contribuyen a reducir conflictos internos, hacer más transparentes sus decisiones y disminuir la asimetría de información frente a potenciales inversionistas y entidades financieras.

“El beneficio es concreto, menos conflictos, decisiones más trazables y mejor acceso a financiamiento, porque se reduce la asimetría de información frente a inversionistas y bancos”, sostiene.

En ese sentido, las buenas prácticas planteadas por el Código pueden convertirse en una herramienta para aquellas startups que buscan mejorar su perfil ante los inversionistas y ser mejor valoradas durante las rondas de levantamiento de capital.

Contar con reglas claras, información financiera ordenada y una estructura de responsabilidades definida puede generar mayor confianza entre quienes evalúan aportar recursos al negocio, manifestó.

Incentivo

Chinguel considera que el principal incentivo para adoptar estos lineamientos aparecerá precisamente cuando las startups busquen nuevas rondas de inversión. La especialista señala que las empresas estarán más dispuestas a incorporarlos si los perciben como una palanca para generar valor y no como un costo adicional.

En esta línea, precisó que la adhesión al Código es voluntaria para las empresas que no tienen valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores. Por tanto, las startups podrán adoptar estas recomendaciones de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, sin que ello implique una nueva obligación legal.