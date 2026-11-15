Tener las reglas claras puede generar mayor confianza entre quienes evalúan aportar recursos al negocio.
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