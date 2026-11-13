Los inversionistas sopesan que la compañía sea productiva, pero también la composición de su directorio, gerencias y la forma en que se organiza.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Omar Manrique
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) incorporó recomendaciones específicas para empresas familiares en la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo, con el objetivo de adaptar las buenas prácticas a las características y necesidades de cada organización.

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