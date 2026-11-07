Las empresas deben demostrar que sus controles internos funcionan en la práctica mediante auditorías, capacitación y medidas correctivas, más allá de contar con manuales y protocolos. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
Las empresas deben demostrar que sus controles internos funcionan en la práctica mediante auditorías, capacitación y medidas correctivas, más allá de contar con manuales y protocolos. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Implementar un modelo de prevención de delitos no garantiza, por sí solo, que una empresa esté protegida frente a una eventual responsabilidad penal. La diferencia está en cómo se identifican los riesgos, qué controles se aplican y si estos funcionan realmente dentro de la organización. Un sistema que existe únicamente en documentos puede resultar insuficiente cuando se evalúa la actuación de una compañía ante la comisión de un delito.

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