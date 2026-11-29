Sin embargo, pese a su alcance entre estos usuarios, su participación en el mercado financiero nacional sigue siendo reducida sus activos representan alrededor del 2% del total del sistema financiero.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a setiembre de 2026 las Coopac atendían a cerca de 1.25 millones de deudores, de los cuales aproximadamente 570,000 accedían a financiamiento exclusivamente a través de estas entidades.

Es decir, alrededor del 46% de sus deudores no tenía créditos en otras instituciones del sistema financiero.

La participación de las mujeres también destaca en este segmento. Ellas representan el 69% del total de deudores de las cooperativas, mientras que los prestatarios ubicados en zonas rurales concentran el 42%.

Estos indicadores muestran que las Coopac tienen una mayor presencia entre segmentos de menores ingresos y poblaciones que tradicionalmente registran un menor acceso a los servicios financieros.

Desafíos

No obstante, esta contribución a la inclusión financiera convive con limitaciones que dificultan el desarrollo y la capacidad competitiva del sector.

La SBS advierte que, además de los desafíos internos que deben afrontar las propias cooperativas, existen restricciones de mercado y de acceso a infraestructura financiera que condicionan su crecimiento.

Entre estas barreras figuran las dificultades para acceder a los sistemas de pagos, a instrumentos de inversión seguros y líquidos, así como a mecanismos que les permitan atender episodios transitorios de estrés de liquidez. Estas condiciones limitan sus posibilidades de competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sistema financiero.

A las restricciones de mercado se suman aspectos que las propias Coopac necesitan fortalecer para consolidar sus operaciones. Entre ellos figuran el fortalecimiento de sus órganos de gobierno, la consolidación de una cultura de gestión integral de riesgos, la atracción y retención de capital humano especializado y una mayor transformación tecnológica y digital.

Estos aspectos son relevantes para mejorar la capacidad de gestión de las entidades y sostener su crecimiento. La SBS señala que tanto las cooperativas como la supervisión prudencial vienen trabajando en estos frentes y que los avances serán determinantes para la solidez del sistema.