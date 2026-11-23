En el pico de esos dos episodios, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) —referencia del mercado estadounidense y de los combustibles que importa el Perú— estuvo entre 9% y 12% por debajo de su nivel previo. Y a los 18 meses del inicio, el precio aún estaba por debajo de su nivel previo: 15% en 1982-1983 y 33% en 1997-1998.

Esta vez, en cambio, el conflicto en Medio Oriente elevó el precio de US$ 65 por barril en febrero a US$ 102 en octubre, un alza de 58%. Ello coincidió con el inicio de ambos fenómenos climáticos, ha elevado la inflación, y llevado a la Reserva Federal (Fed) y al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a subir sus tasas de interés.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

El Niño “doble” con petróleo caro

El precio del petróleo se mantendría elevado durante la etapa más intensa del FEN. Su nivel actual supera en 33% el promedio de 2021-2025, en un mercado con poca capacidad para absorber nuevas interrupciones.

Por ejemplo, los inventarios de crudo de EE.UU. alcanzaron mínimos desde 2014, y la capacidad excedente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó de 3.4 a 0.4 millones de barriles diarios entre 2025 y 2026.

Por ello, la U.S. Energy Information Administration (EIA) proyecta que el precio del petróleo WTI aún estará 12% por encima de su nivel previo al conflicto a fines de 2027. El encarecimiento de la energía y el FEN Global también presionarían los alimentos: el Banco Mundial prevé que sus precios internacionales suban 10% en 2026 y 7% en 2027, frente a una caída de 7.7% en 2024, durante el último FEN Global (2023-2024).

En el Perú, la inflación llegó a 5.3% en octubre, su mayor nivel desde agosto de 2023, impulsada por el transporte (15.8%) y los alimentos (6.3%). Las presiones ya se extienden a otros rubros: la inflación sin alimentos y energía alcanzó 4.6% en octubre, y las expectativas a 12 meses se mantienen por encima del rango meta desde julio.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de inflación promedio del Perú para 2027 de 1.8% a 2.6%, un ajuste mayor que el de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. Así, el mayor impacto del FEN Costero sobre los alimentos, previsto para el verano de 2027, llegaría con la inflación al alza y con mayores costos de combustibles y fertilizantes para el agro.

Menos espacio para la política monetaria

Esta combinación complica el manejo de la política monetaria en el Perú en un contexto externo que se ha vuelto más restrictivo.

En septiembre, la Fed subió su tasa al rango de 3.75%-4%, su primera alza desde 2023. A noviembre, el mercado asignaba más de 90% de probabilidad a otra alza en su reunión del 9 de diciembre. Por su parte, el BCRP elevó su tasa de 4.25% a 4.50% en noviembre, su primera alza en más de tres años. En los FEN Costeros de 2017 y 2023, en cambio, la mantuvo y luego la redujo.

En este escenario, si la Fed vuelve a subir su tasa en diciembre, el diferencial entre ambas se reduciría a 0.25 puntos porcentuales. Este diferencial es mucho menor al observado en 2017 (3.5 a 1.8) y 2023 (3.3 a 1.3), lo que reduce el margen local para efectuar más recortes.

Según el BCRP, el alza reciente de su tasa no implica necesariamente el inicio de un ciclo de subidas, y nuevos ajustes dependerán de la evolución de la inflación, las expectativas y la duración de los choques.

Además, un diferencial más estrecho con la Fed ya presiona el tipo de cambio, al que está vinculado alrededor del 25% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al cierre de octubre, este alcanzó su nivel más alto en casi seis meses (S/ 3.46 por dólar), 2.6% más que antes de la subida de la tasa de la Fed (S/ 3.38). Y a noviembre, acumula una depreciación de 1.5%.

“Menos margen de respuesta”

Por Ana Lucía Del Río, economista del IPE

Este FEN doble encuentra a la política monetaria con un menor margen de maniobra. Con la inflación fuera del rango meta y un diferencial con la Fed cada vez más estrecho, las presiones sobre el tipo de cambio amenazan también a los precios.

El FEN doble, que ya golpea al agro y la pesca, restará al crecimiento del PBI en 2026 y 2027 y amenaza con aumentar la pobreza. Bajo este escenario, resulta clave una ejecución eficiente de los paquetes anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los recursos que se dispongan para la reconstrucción y reactivación económica, a la par de preservar el impulso de la inversión privada.