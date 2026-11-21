El Gobierno aprobó medidas económicas para mitigar el impacto del fenómeno El Niño 2026-2027 en el sector pesquero.

Los trabajadores de empresas pesqueras de mayor escala podrán acceder a créditos con cobertura parcial del riesgo crediticio, mientras que los pescadores artesanales recibirán una subvención extraordinaria de S/ 1,500.

Las disposiciones fueron oficializadas mediante el Decreto de Urgencia N.° 019-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, y tendrán vigencia hasta el 30 de abril de 2027.

CRÉDITOS PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PESQUERO

La norma autoriza al Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fondemi) a otorgar cobertura parcial del riesgo crediticio para facilitar el acceso a financiamiento de los trabajadores dependientes de empresas que cuenten con embarcaciones pesqueras de mayor escala.

Los préstamos estarán destinados a cubrir necesidades de liquidez ante la reducción temporal de ingresos que puedan generar los eventos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. El financiamiento se canalizará a través de las empresas del sistema financiero hasta el 30 de abril de 2027.

Para implementar este mecanismo, el Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas de hasta S/ 61 millones 509,883 a favor del Ministerio de la Producción (Produce). Este sector realizará transferencias financieras al Fondemi, administrado por Cofide.

LEA TAMBIÉN: Produce busca incluir a todos los trabajadores de la cadena productiva en la Ley General de Pesca

Entre las condiciones para acceder a estos créditos figuran estar registrado en la planilla electrónica de una empresa que cuente con al menos una embarcación pesquera de mayor escala con permiso de pesca y mantener un vínculo laboral vigente al momento de solicitar el financiamiento.

Asimismo, los trabajadores deberán acreditar al menos una temporada o régimen de pesca oficialmente autorizado por Produce o una antigüedad laboral acumulada mínima de seis meses durante los últimos 12 meses.

También deberán contar con una clasificación crediticia Normal o con Problemas Potenciales (CPP) y cumplir con los criterios que acrediten la afectación temporal de sus ingresos, según el reglamento operativo del mecanismo.

BONO PARA PESCADORES ARTESANALES

Por otro lado, el Gobierno autorizó al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) a entregar el denominado “Bono Extraordinario del Pescador Artesanal 2026-2027”, que ascenderá a S/ 1,500 por beneficiario.

El monto será entregado en dos armadas de S/ 750 cada una, como apoyo económico ante los efectos del fenómeno climático.

Para recibir esta subvención, los beneficiarios deberán dedicarse formalmente a la pesca artesanal, estar incluidos en el padrón aprobado para este propósito y no ser beneficiarios de programas sociales.

La norma establece que las disposiciones vinculadas con la elaboración y aprobación del padrón, así como con los plazos y el financiamiento de la entrega del bono, tendrán vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.

En tanto, el decreto de urgencia tendrá vigencia general hasta el 30 de abril de 2027. Las autorizaciones presupuestarias y financieras contempladas en la norma se ejecutarán durante el Año Fiscal 2026.