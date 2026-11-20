La competitividad del Perú se ve mellada, en parte, por retos vinculados a su infraestructura. El titular del Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini, reconoció algunos de estos problemas.

“Más de 13,000 kilómetros de la red vial nacional están en condiciones inadecuadas, [tenemos] una red ferroviaria de alrededor de 2,000 kilómetros dispersa y de velocidades reducidas, y costos logísticos que llegan al 26% del valor de los productos . Para un país exportador, cada punto de este costo es competitividad y oportunidades que dejamos en el camino”, apuntó durante el 10° Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo 2026, de AFIN.

Frente ello, Tangherlini destacó que el objetivo, entonces, es reducir el costo logístico y mejorar la calidad de vida en la población. Para ello, hay una cartera de proyectos sobre la que reposan las expectativas del Gobierno de Keiko Fujimori.

"Para un país exportador, cada punto de este sobrecosto logístico es competitividad y oportunidades que dejamos en el camino", dijo el MTC.

Nueva Carretera Central

Por ejemplo, uno de los proyectos clave del Perú es la nueva Carretera Central, que está bajo modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

Hasta ahora, la inversión que requerirá la carretera es S/ 25,500 millones e irá desde Ate (Lima) hasta La Oroya (Junín) en un tramo de más de 180 kilómetros (39 kilómetros de túneles y 19 kilómetros de viaductos).

Como se recuerda, este proyecto tuvo un bache vinculado a los recursos que necesitaba para dar primeros pasos. Para el arranque del proyecto se necesitaba S/ 600 millones en el 2026. Sin embargo, solo se le asignó S/ 190 millones, lo que impactó en el inicio de obra del túnel Pariachi, en Ate - Cieneguilla, que estaba prevista para este año.

Además, pese a esta necesidad, el crédito suplementario que se aprobó hacia el término del Gobierno de José María Balcázar no incluyó al proyecto. Y, el reciente crédito suplementario durante el Gobierno de Keiko Fujimori tampoco tomó en cuenta estos recursos.

Aún así, hay un proceso de contratación en camino, que, según el ministro del MTC, ha interesado a privados.

“Esta importante infraestructura ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. La contratación del túnel Pariachi está en su etapa final, para la que han expresado interés alrededor de 51 empresas de 12 países distintos. Cuando esté concluido [todo el proyecto] entre Ate y La Oroya tomará 2.5 horas y beneficiará a 10 millones de peruanos”, mencionó Tangherlini.