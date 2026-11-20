El déficit fiscal, se puede resumir, ocurre cuando un Gobierno gasta más dinero del que recibe a través de impuestos, tasas y otros ingresos. En Perú, actualmente este indicador es del 0.7% del Producto Bruto Interno (PBI), acumulado a 12 meses. Es decir, está muy por debajo del “techo” establecido en las reglas macrofiscales nacionales (1.8% para este año).

El problema no está en este año, donde -al menos hasta ahora- se ve que podría cumplirse dicha regla. La preocupación recae en el 2027, en un contexto donde El Niño golpeará la economía y se necesitaría gastar más para contener su impacto.

Déficit fiscal, a octubre 2026. Fuente: BCRP

Es por esto que, recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un proyecto de ley para ajustar las reglas, no solo la vinculada al déficit, sino también aquella que pone parámetros al gasto. Ahora, la cartera sustenta esta propuesta ante el Congreso de la República.

“Actualmente existe un límite al déficit fiscal, como porcentaje del PBI, de 1.8% para 2026 y de 1.4% para el 2027. Si siguiéramos esa regla, que está vigente, significaría un ajuste para la economía en una época donde necesitamos atender El Niño. No podemos operar con la regla vigente. [...] Por eso vamos a invocar una cláusula de excepción a la regla macrofiscal que fue presentado en el Marco Macroeconómico Multianual en agosto”, explicó Fabrizio Orrego Peche, viceministro de Economía del MEF.

Detalles del ajuste: lo que dice el MEF

Las reglas fiscales son cuatro y están vinculadas a la deuda pública, déficit fiscal como porcentaje del PBI, crecimiento del gasto no financiero y crecimiento del gasto corriente sin mantenimiento. Salvo el primer caso, se busca aplicar una excepción a las otras tres.

Si nos concentramos solo en el déficit fiscal, el cambio es que en el 2027 se ampliaría el techo a 2.4% del PBI y, llegar al 1%, le tomaría al Perú unos años más (meta pasaría del 2028 al 2031). “Lo que nosotros proponemos desde el MEF es una excepción para el 2027 para poner un techo más alto. Así, para el camino hacia la consolidación fiscal proponemos una convergencia gradual que en el 2031 llegaría al 1% del PBI”, expuso el viceministro.

“Este mayor margen va a permitir atender las necesidades provenientes del fenómeno de El Niño y desplegar el paquete fiscal contracíclico que ya comenzó [...]”, agregó.

El proyecto de ley también da excepciones a las reglas de gasto. En particular sobre el gasto corriente sin mantenimiento, se apunta a un tope de 10.5% de crecimiento en 2026, en términos reales, y de 6.5% para el próximo año. En el 2028, retorna la regla fiscal vigente.

En el caso del gasto no financiero, para este y el próximo año, el proyecto de ley del Gobierno invoca que se exceptúe la regla, es decir, que no se aplique.

“En el caso de la deuda pública, aún con el mayor espacio fiscal, se mantendrá alrededor del 30% en el horizonte de proyección”, aseguró.

El viceministro reforzó: “De aquí en adelante el Gobierno tiene el trabajo de impulsar reformas estructurales para mejorar el cumplimiento tributario. Hay que mejorar la recaudación y la eficiencia del gasto e inversión pública. Hay espacio para hacerlo”.