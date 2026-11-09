A finales de octubre, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, presentó su paquete de medidas fiscales “contracíclicas” para enfrentar, entre otros choques, al fenómeno El Niño (FEN). Y ahora, ante la consulta en un foro empresarial, aclaró una de las estrategias clave bajo es esquema.

Como se recuerda, la propia presidenta Keiko Fujimori remarcó que inyectarán alrededor de S/ 18 mil millones a la economía peruana, elevando los límites del déficit fiscal y la deuda pública. Y ahora, Cuba detalló cómo se fijo esa cantidad.

Fue durante el conversatorio “Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño”, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), donde el titular del MEF se anticipó ante esta duda.

Ante la consulta de si esos S/ 18 mil millones serán suficientes para contener el efecto negativo del FEN, Cuba respondió que para que se aumente dicho monto los analistas independientes y externos al MEF tendría que equivocarse en sus previsiones.

“Los que siguen Perú calculan un efecto económico negativo del FEN de 0.9% sobre el PBI. El dinero (los S/ 18 mil millones) está calibrados para responder a ello y ser mayor al daño para que la economía siga fuerte. Si se diera la hipótesis negada de que el FEN sea aún más fuerte, responderemos a ese nuevo nivel. Tenemos espacio fiscal y estamos tranquilos con eso”, sostuvo.

Cuba se refiere a que Perú mantiene un grado de deuda pública que representa cerca del 30% de su PBI, mientras que en América Latina es superior al 70%. Ello brinda espacio para modificar la trayectoria de las reglas fiscales, que se ampliará para que llegue a 2.4%, desde 1.4%, en 2027 y cierre en 1% del PBI en 2031.

El ministro aprovechó la oportunidad para reiterar algo que ya había comentado en entrevista con Gestión: no están planteando, bajo ningún extremo, impulsar otro “Reactiva Perú” dentro de su política fiscal contracíclica.

“No forma parte. Reactiva fue un programa para todo el mundo. No forma parte de la política fiscal, fue monetaria. Soltaron dinero en helicóptero para evitar quiebras masivas ante un cierre generalizado (...) Eso no es replicable, hablamos de choques más acotados. Habrá crédito sin duda, pero no le llamaría Reactiva”, indicó.