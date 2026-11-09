Vale recordar que cambiar el funcionamiento del esquema “Importa Fácil” está en el radar de la Sunat desde antes del cambio de gobierno. (Foto: Shutterstock).
Vale recordar que cambiar el funcionamiento del esquema “Importa Fácil” está en el radar de la Sunat desde antes del cambio de gobierno. (Foto: Shutterstock).
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, adelantó que “muy pronto” su sector definirá cuál será el nuevo esquema de liberación de impuestos para las importaciones de bajo costo.

Este umbral, que hoy es de hasta US$ 200 en Perú, permite que productos del extranjero ingresen sin ser gravados cuando no superan dicho valor. Bajo el nombre de “Importa Fácil”, plataformas como Temu o AliExpress le han sacado provecho para expandirse en el país.

Las alternativas

Ante la consulta de qué proyecta el Gobierno de Keiko Fujimori para proteger a la industria nacional y sus productos frente a las importaciones que ingresan de esta forma al Perú, Cuba recordó las herramientas legales disponibles.

“Sin embargo, lo que no tenemos desarrollado, o es mucho más complejo, es qué pasa cuando enfrentas a una empresa que decide ganar menos que uno. [...] O, simplemente, su gobierno decide que gane menos. ¿Cómo lo enfrentas? Una manera rápida, que pronto la ven a ver, está vinculada a las microimportaciones, aquellas que pides y llegan en unas semanas", señaló.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista con Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista con Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

Concretamente Cuba dijo que se manejan dos alternativas: bajar el umbral de US$ 200 o subir el Impuesto General a las Ventas (IGV) que pagan esas “microimportaciones” al día de hoy. El titular del MEF aclaró que solo tomarán uno de esos dos caminos y que su sector está abierto a recibir otras sugerencias del empresariado para atacar este problema a futuro.

“Las verán muy pronto. Será una de las dos: bajas el monto de US$ 200, que sería a US$ 50, o se mantiene la cantidad actual, pero sube la tasa del IGV”, remarcó.

“Nos parece que es una cantidad [los US$ 200] que tiene que ser evaluada porque no está cumplimiento con los objetivos para los cuales fue creada [...]”, dijo entonces Franco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro y Conductor de "En Clave Económica" en Gestión Mundo (YouTube). Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en desarrollo de proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad.

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