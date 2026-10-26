El organismo regulador expuso ante el Congreso de la República un balance de sus intervenciones entre 2022 y 2026. Foto: Indecopi
El organismo regulador expuso ante el Congreso de la República un balance de sus intervenciones entre 2022 y 2026. Foto: Indecopi
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Redacción Gestión
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El resolvió más de 280 procedimientos vinculados a y en los últimos cuatro años.

Durante una presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la directora de Fiscalización de Indecopi, Milagros Pozo, precisó que desde el 2022 hasta septiembre del 2026 se resolvieron más de 100 procedimientos correspondientes a competencia legal, mientras que otros 182 están relacionados con dumping, subsidios y barreras comerciales.

Pozo no detalló a qué sectores y negocios estuvieron asociados los casos, pero añadió que actualmente se mantienen medidas antidumping sobre 14 productos para proteger justamente la competencia leal y las condiciones del mercado nacional”.

Asimismo, señaló que durante este año se concluyeron dos estudios de mercado relacionados con las importaciones de arroz y fertilizantes.

En paralelo, la representante de resaltó que la institución viene usando herramientas tecnológicas para focalizar sus intervenciones de oficio.

Se revisan básicamente denuncias y reclamos para saber en dónde están ocurriendo los principales problemas de consumo y atacarlos directamente con la actuación de oficio”, señaló.

Además, indicó que durante este año se vienen implementando tres herramientas vinculadas al uso de lenguajes de programación para ampliar la cantidad de fiscalizaciones y lograr una respuesta más rápida para los consumidores.

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