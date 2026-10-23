Garantía inmobiliaria: qué hacer si las filtraciones y grietas de tu departamento vuelven a aparecer. | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Comprar un departamento nuevo no garantiza que esté libre de desperfectos. Filtraciones, humedad, grietas y problemas en las instalaciones pueden aparecer durante los primeros meses de uso. En algunos casos, la inmobiliaria realiza las reparaciones correspondientes, pero las fallas vuelven a presentarse meses o años después.

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