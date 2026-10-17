Varias personas que reciben beneficios mensuales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y que hace poco obtuvieron un aumento de sueldo tienen dudas sobre cómo ese cambio podría influir en su ayuda alimentaria. A continuación, te contamos qué aspectos se toman en cuenta y cuándo corresponde reportar el nuevo ingreso.

Si cambió tu sueldo y recibes cupones de alimentos, averigua cómo reportarlo y cómo afecta tu pago de SNAP (Foto: Freepik)

¿UN AUMENTO DE SUELDO PUEDE REDUCIR O ELIMINAR TUS BENEFICIOS DE SNAP?

Para contestar esta interrogante, lo primero que debes tener claro es que SNAP no se calcula solo con tu sueldo: también toma en cuenta el tamaño del hogar y ciertas deducciones, como gastos de vivienda, servicios, cuidado de dependientes y costos médicos permitidos. Por eso, un aumento de salario puede reducir la ayuda, pero no implica automáticamente perderla .

¿CÓMO SE CALCULA SNAP CUANDO AUMENTA TU SALARIO?

Primero se considera los ingresos del hogar y, en el caso de ingresos por trabajo, suele excluir el 20% antes de aplicar otras deducciones. Después puede descontar gastos autorizados, incluida una deducción estándar, cuidado necesario para trabajar o estudiar, ciertos gastos médicos de personas de 60 años o más o con discapacidad, y parte de los costos elevados de vivienda y servicios.

A continuación, te mostramos una tabla mencionándote cada factor y cómo puede influir en los beneficios:

Factor ¿Cómo puede influir? Aumento de sueldo Puede elevar el ingreso computable y reducir el monto mensual de SNAP. Alquiler, hipoteca y servicios Gastos altos pueden disminuir el ingreso neto que usa SNAP para calcular la ayuda. Gastos médicos Pueden contar como deducción si corresponden a un integrante mayor de 60 años o con discapacidad y cumplen los requisitos aplicables. Tamaño del hogar Un hogar más grande tiene límites y beneficios máximos distintos.

¿ES POSIBLE PERDER SNAP SI TU SUELDO SUBE?

Es posible si el ingreso computable del hogar supera los límites que correspondan en tu estado, pero no ocurre de manera automática por recibir un aumento. El monto suele disminuir gradualmente porque SNAP calcula, en general, que el hogar debe destinar el 30% de su ingreso neto a alimentos y cubre parte de la diferencia.

LÍMITES DE INGRESO DE SNAP

Los límites de SNAP no son idénticos en todos los estados: dependen del tamaño del hogar, los ingresos brutos y netos, los recursos disponibles y las reglas estatales. Si bien, el gobierno federal establece topes base, varios estados aplican criterios más amplios, publica USA.gob en español.

Para el año fiscal 2027, vigente desde el 1 de octubre de 2026, estos son los límites mensuales de ingreso bruto en los 48 estados contiguos y Washington, D.C.

Personas en el hogar Límite mensual de ingreso bruto 1 US$1,696 2 US$2,292 3 US$2,888 4 US$3,575 5 US$4,079 6 US$4,675 7 US$5,271 8 US$5,867 Cada persona adicional +US$596

LO QUE DEBES HACER SI AUMENTA TU SUELDO

Reporta el cambio dentro del plazo que indique tu agencia estatal de SNAP. Los requisitos de reporte pueden variar según el estado y el tipo de caso.

Guarda talones de pago, cartas del empleador y comprobantes de renta, hipoteca, servicios, cuidado infantil y gastos médicos.

Pide a la oficina estatal que revise el caso y asegúrate de que incluya todas las deducciones a las que podrías tener derecho.

Conserva copias de los documentos enviados y de toda comunicación con la agencia.

No ignores un cambio que debas informar: un pago excesivo puede convertirse en una deuda que el programa te solicite devolver.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS OBLIGATORIOS PARA REPORTAR UN AUMENTO?

No hay un único plazo para todos los beneficiarios de SNAP: depende de si tu caso está bajo reporte simplificado o reporte de cambios, y de las reglas de tu estado. Revisa tu carta de aprobación, aviso de recertificación o consulta a tu agencia estatal para confirmar cuál te aplica, precisa Code of Federal Regulations.

Plazos habituales

Tipo de reporte ¿Cuándo debes informar un aumento de sueldo? Reporte simplificado Generalmente, cuando el ingreso bruto mensual del hogar supera el límite de reporte asignado a tu familia. Debes avisar a más tardar 10 días después de terminar el mes en que ocurrió el cambio, si recibiste el pago con al menos 10 días restantes en ese mes. Reporte de cambios Debes reportar los cambios que tu estado exige —por ejemplo, un aumento de ingresos laborales que supere el umbral aplicable— normalmente dentro de 10 días de enterarte del cambio. Informe periódico o recertificación Si el aumento no alcanza el nivel que exige un reporte inmediato en tu modalidad, debes informarlo en el formulario periódico o durante la próxima recertificación, dentro del plazo señalado en el aviso de la agencia.

En el caso de que si tu hogar usa reporte simplificado y el ingreso bruto supera el límite en octubre, habitualmente debes informarlo antes del 10 de noviembre. En Nueva York, por ejemplo, la obligación se activa cuando el ingreso mensual bruto excede el 130% del nivel federal de pobreza y el reporte vence 10 días después de terminar el mes en que se superó ese tope, señala el sitio web de la Ciudad de Nueva York.

Si no estás seguro, comunica el aumento de sueldo cuanto antes por el portal oficial estatal, teléfono, correo o en persona y conserva la constancia del reporte. Así reduces el riesgo de pagos excesivos que después debas devolver.

¿QUÉ DEBES HACER SI TUS INGRESOS VUELVEN A BAJAR DESPUÉS?

Si tus ingresos vuelven a bajar, podrías recibir más SNAP después de que la agencia estatal revise el cambio y actualice tu caso. Aunque en muchos estados no siempre es obligatorio reportar de inmediato una reducción, hacerlo voluntariamente con pruebas puede aumentar tu beneficio mensual, indica la web de NYC.

En este caso debes hacer lo siguiente:

Reporta la reducción a tu agencia estatal de SNAP por el portal, teléfono, correo o en persona.

Entrega comprobantes: talones de pago nuevos, carta del empleador sobre menos horas o despido, aviso de desempleo u otro documento que explique la caída de ingresos.

Pide una revisión del caso o, si corresponde en tu estado, una recertificación anticipada. En Nueva York, por ejemplo, la agencia indica que puede aumentar el beneficio cuando se informa y demuestra un cambio que lo favorece.

Guarda una copia del reporte y del comprobante de entrega.

Plazo

El plazo obligatorio depende de tu modalidad de reporte y del estado. Pero como una baja de ingresos puede beneficiarte, conviene notificarla tan pronto como ocurra; esperar hasta el informe periódico o la recertificación podría retrasar el ajuste.

Si tu caso cerró porque tus ingresos subieron, puedes pedir una nueva evaluación o presentar otra solicitud cuando bajen y vuelvas a cumplir los requisitos de SNAP.