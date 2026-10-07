Si perdiste los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York por no cumplir las exigencias laborales aplicables a adultos sin dependientes, podrás solicitar la ayuda nuevamente desde el 1 de octubre de 2026. Esa fecha marca el inicio de un nuevo periodo de tres años, que reinicia el límite de meses para este grupo de beneficiarios. No obstante, para volver a recibir los cupones de alimentos será necesario cumplir también con los demás criterios del programa. ¿Cómo recuperar el beneficio y quiénes pueden volver a aplicar? Te lo explicamos en esta nota.

Es importante tener en cuenta que los expedientes que fueron cerrados no se reabren por sí solos. Según cada caso, la persona deberá presentar una nueva solicitud, pedir que la incorporen otra vez al caso familiar de SNAP o comprobar que cumple con una exención a las exigencias laborales.

Los residentes de Nueva York que perdieron el beneficio no deben esperar una reactivación automática. El estado recomienda revisar el caso, confirmar si existe una exención y solicitar la ayuda nuevamente por los canales oficiales (Foto: Imagen creada por Gestión MIX creada por Gemini)

¿QUÉ BENEFICIARIOS PUEDEN RECUPERAR SNAP EN NUEVA YORK?

La reapertura se dirige principalmente a los ABAWD (Able-Bodied Adults Without Dependents o Adultos Aptos sin Dependientes, en español): adultos de 18 a 64 años considerados aptos para trabajar y sin un menor de 14 años en el hogar, que agotaron el límite de tres meses de SNAP por no cumplir las actividades requeridas. El contador de ese límite se reinició el 1 de octubre de 2026, precisa el sitio web oficial del estado de Nueva York.

También pueden volver a solicitarlo otros hogares que cumplan los criterios generales de SNAP, incluidos trabajadores de bajos ingresos, familias con hijos, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares con costos altos de vivienda; la elegibilidad y el monto se calculan caso por caso.

Para inmigrantes, siguen siendo elegibles, entre otros grupos, residentes permanentes legales, ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Micronesia, Palau y las Islas Marshall; algunos titulares de green card deben cumplir cinco años de residencia, salvo excepciones como ser menor de 18 años o tener 40 trimestres de trabajo acreditable. Personas asiladas, refugiadas, con visa T y autopeticionarias bajo VAWA dejaron de ser elegibles bajo las reglas citadas, aunque podrían volver a calificar si después obtienen la residencia permanente, señala The Legal AID Society.

ASÍ PUEDES SOLICITAR SNAP OTRA VEZ EN NUEVA YORK

“El plazo de elegibilidad para recibir SNAP de los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) se reinició el 1 de octubre de 2026. Esto significa que, si perdió sus beneficios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026 por no cumplir los requisitos laborales aplicables a este grupo, ahora puede volver a solicitarlos a través de myBenefits.ny.gov o access.nyc.gov —solo para residentes de la ciudad de Nueva York—. La medida le dará más tiempo para encontrar empleo, acceder a capacitación u realizar otras actividades aprobadas que le permitan cumplir las condiciones del programa, mientras busca trabajos mejor remunerados o adquiere nuevas habilidades”, precisa el sitio web oficial del estado de Nueva York.

Sigue estos pasos para solicitar de nuevo tus beneficios SNAP en Nueva York:

Presenta una solicitud nueva en myBenefits.ny.gov; en la ciudad de Nueva York también puedes usar ACCESS HRA.

Si sigues dentro de un hogar que ya recibe SNAP, consulta la opción de ser reincorporado al caso en vez de iniciar una solicitud separada.

Si perdiste el beneficio por la regla ABAWD, durante la entrevista puedes comprometerte a cumplir 80 horas de actividad permitida durante los siguientes 30 días, o aportar pruebas de que ya cumpliste el requisito.

Contacta a tu distrito local de servicios sociales si tu caso fue cerrado; el estado indica que el distrito debe explicarte qué debes hacer para recuperar la ayuda. En NYC, la línea de orientación es 718-SNAP-NOW (718-762-7669).

Aunque el conteo de meses se reinició para ciertos beneficiarios, SNAP seguirá evaluando factores como ingresos, composición del hogar, recursos disponibles y cumplimiento de las reglas laborales cuando correspondan (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LAS ACTIVIDADES QUE CUENTAN PARA CONSERVAR LOS BENEFICIOS SNAP EN NUEVA YORK

Para conservar SNAP más allá de los tres meses, un ABAWD debe:

Trabajar al menos 20 horas por semana, u 80 horas por mes.

Participar en un programa de formación o educación laboral aprobado durante al menos 20 horas semanales, u 80 horas mensuales.

Realizar trabajo voluntario con una organización aprobada durante el número de horas requerido según el monto de su beneficio SNAP.

Participar en otras actividades que cumplan los requisitos, incluidas las actividades de búsqueda de empleo aprobadas, indica la Oficina del Alcalde.

¿HAY ALGUNAS EXENCIONES?

No todas las personas sujetas a la edad ABAWD deben cumplir las 80 horas. Entre las razones que pueden permitir una exención se encuentran:

- Eres menor de 18 años o tienes 65 años o más.

- Alguien en tu hogar es menor de 14 años,

- Recibes beneficios por discapacidad de una fuente pública o privada, como los beneficios por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos o del Estado de Nueva York,

- Estás embarazada,

- No puedes trabajar al menos 80 horas al mes debido a una razón de salud física o mental,

- Eres un indígena, indígena urbano, indígena de California u otro indígena elegible para los Servicios de Salud Indígena, o

- Estás exento de las Reglas Generales de Trabajo de SNAP porque:

Un joven de 16 o 17 años que no sea cabeza de familia o que esté estudiando o participando en un programa de empleo al menos a tiempo parcial,

Incapaz de trabajar por motivos de salud mental o física,

Cuidar a un niño menor de 6 años,

Cuidar a una persona incapacitada,

Cumplir con las normas laborales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF),

Recibir o solicitar prestaciones por desempleo,

Participar en un programa de tratamiento para la adicción a las drogas o al alcohol,

Estar matriculado en una escuela, programa de formación o universidad al menos a tiempo parcial (los estudiantes pueden estar sujetos a otras normas de elegibilidad),

Ya trabajas al menos 30 horas por semana,

Ya ganas $217.50 (30 veces el salario mínimo federal) o más por semana, o

Eres solicitante o beneficiario del SSI.

Llama a tu número de contacto del distrito local lo antes posible si crees que tú o alguien de tu hogar debería estar exento de seguir las reglas de ABAWD.