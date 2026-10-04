El dinero de SNAP llegará a las tarjetas EBT de Florida en distintas fechas, según los dígitos octavo y noveno del número de caso, leídos en orden inverso. Revisa la tabla completa para conocer tu día de pago (Foto: Magnific)
El dinero de SNAP llegará a las tarjetas EBT de Florida en distintas fechas, según los dígitos octavo y noveno del número de caso, leídos en orden inverso. Revisa la tabla completa para conocer tu día de pago (Foto: Magnific)
Judith Vicente
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Alrededor de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben mensualmente los , una ayuda destinada a que los hogares con ingresos bajos puedan comprar alimentos. Debido a que este apoyo es fundamental para muchas familias, conocer la fecha de depósito es importante para organizar sus gastos. Si resides en Florida, en esta nota te explicamos cuándo se acreditará el pago de octubre en tu tarjeta EBT, de acuerdo con tu número de caso, y cuál podría ser el monto que te corresponde.

Los depósitos de SNAP en Florida comienzan el 1 de octubre y terminan el 28 (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Los depósitos de SNAP en Florida comienzan el 1 de octubre y terminan el 28 (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

CALENDARIO DE PAGOS SNAP DE OCTUBRE EN FLORIDA SEGÚN TU NÚMERO DE CASO

Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de octubre, es importante saber que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario , en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Así puedes saber tu número de caso:

En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. Para ello debes hace lo siguiente:

1. Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.

2. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.

3. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.

Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.

Para evitar errores, lo mejor es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.

MIRA EL CALENDARIO DE PAGOS SNAP EN FLORIDA SEGÚN TU NÚMERO DE CASO

En Florida, los beneficios de SNAP de octubre de 2026 se depositan del 1 al 28 de octubre, según los dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos en ese orden inverso (sin contar el décimo dígito).

Dígitos 9 y 8 del caso (en orden inverso)Fecha de depósito
00–03Jueves 1 de octubre
04–06Viernes 2 de octubre
07–10Sábado 3 de octubre
11–13Domingo 4 de octubre
14–17Lunes 5 de octubre
18–20Martes 6 de octubre
21–24Miércoles 7 de octubre
25–27Jueves 8 de octubre
28–31Viernes 9 de octubre
32–34Sábado 10 de octubre
35–38Domingo 11 de octubre
39–41Lunes 12 de octubre
42–45Martes 13 de octubre
46–48Miércoles 14 de octubre
49–52Jueves 15 de octubre
53–55Viernes 16 de octubre
56–59Sábado 17 de octubre
60–62Domingo 18 de octubre
63–66Lunes 19 de octubre
67–69Martes 20 de octubre
70–73Miércoles 21 de octubre
74–76Jueves 22 de octubre
77–80Viernes 23 de octubre
81–83Sábado 24 de octubre
84–87Domingo 25 de octubre
88–90Lunes 26 de octubre
91–94Martes 27 de octubre
95–99Miércoles 28 de octubre

LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS EN FLORIDA

En Florida, los montos máximos mensuales de SNAP vigentes desde el 1 de octubre de 2026 son los mismos que rigen para los 48 estados contiguos y Washington, D.C. El pago real de cada hogar puede ser menor, pues se calcula según ingresos, gastos deducibles y número de integrantes.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta US$1,023 al mes, pero no necesariamente obtendrá esa cifra completa: SNAP descuenta parte de los ingresos netos del hogar al calcular el beneficio.

Integrantes del hogarMáximo mensual SNAP
1 personaUS$306
2 personasUS$562
3 personasUS$808
4 personasUS$1,023
5 personasUS$1,217
6 personasUS$1,463
7 personasUS$1,616
8 personasUS$1,841
Cada persona adicionalUS$225 más
  • Para hogares de 18 personas o más, el tope mensual es de US$3,887.

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