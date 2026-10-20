La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) identificó 101 infraestructuras de agua potable y saneamiento que presentan vulnerabilidades reconocidas con riesgo crítico ante la llegada del Fenómeno El Niño en cinco regiones del norte del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash (Chimbote)

La acción del regulador comprendió en total 135 infraestructuras, entre captaciones de agua, pozos, estructuras de almacenamiento, líneas de conducción, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, entre otras, de las cuales 29 presentan riesgo alto, medio y bajo y 5 sin riesgo, además de las ya mencionadas en riesgo crítico.

En total son más de 2.2 millones de personas en el ámbito de las empresas prestadoras que podrían verse afectadas ante la ocurrencia de eventos climáticos severos.

Regiones en mayor riesgo

Piura concentra la mayor cantidad de población en riesgo, al superar el millón 300,000 personas. En La Libertad hay 379, 000 personas en riesgo, en Lambayeque, 274,000, en Áncash 222,000 y en Tumbes, 24,000 habitantes.

Entre los principales hallazgos están 77 infraestructuras expuestas a inundaciones, lluvias intensas y desbordes de ríos o quebradas, así como 59 que podrían dejar de operar por falta de equipos de respaldo eléctrico.

Por otro lado, 46 estaciones de bombeo de aguas residuales presentan riesgo crítico de reboses por aguas residuales en zonas urbanas, por inundación o por falta de respaldo eléctrico.

Monitoreo

Estas acciones de monitoreo tuvieron como objetivo identificar los riesgos y vulnerabilidades que podrían afectar la continuidad de los servicios de agua potable, con el fin de tomar acciones que permitan tomar decisiones para reducir los impactos.

Entre las principales recomendaciones del regulador están poner en operación planes de gestión reactiva de las empresas de agua, así como garantizar grupos electrógenos y equipos de respaldo en las infraestructuras.

Además, proteger la infraestructura crítica ante lluvias e inundaciones y asegurar la continuidad de los servicios durante emergencias.

Los informes, producto de las acciones llevadas a cabo en las cinco regiones mencionadas, se remitieron mediante oficio a las empresas prestadoras involucradas como Agua Tumbes, EPS Grau, Epsel, Sedalib y Seda Chimbote, además al Ministerio de Vivienda y a Otass.

Con todas ellas se sostuvieron reuniones para trasladar la información y emitir las recomendaciones respectivas.