Alexandra Sarria, gerente de Marketing de Farináceos en Alicorp, señaló que la compañía este año contempla dentro del portafolio las ofertas de Sayon y su producto premium Blanca Flor. Este último actualmente tiene una participación de 6.4% en el mercado de panetones, donde también figuran marcas importantes como D’Onofrio, Gloria, entre otros.

“Nuestra oferta en panetones tiene a estas dos marcas liderando, las cuales apuntan a propuestas diferenciadas en cuanto a precio sugerido. En torno a los canales, el objetivo de la empresa es que el producto encuentre un posicionamiento relevante, sea en bodegas, puestos de mercado, tiendas de conveniencia, supermercados, entre otros”, remarcó.

Si bien no quiso profundizar en metas de crecimiento, la ejecutiva destacó que el reto es lograr un aumento en las ventas de esta campaña, toda vez que es la de mayor importancia del año. “La categoría cobra cierta importancia a mitad de año, entre junio y julio por Fiestas Patrias. Sin embargo, el grueso de la venta se espera para el último trimestre, con una campaña que iniciamos aproximadamente desde setiembre y llega a diciembre”, añadió.

El ‘Picoteo’ como apuesta

De cara a esta etapa, Sarria resaltó que el portafolio se ha robustecido con el reingreso de Blanca Flor Naranja, una edición de panetón que se había ausentado del mercado desde hace tres años. No obstante, la mayor apuesta de la marca es Blanca Flor Picoteo, oferta que no solo reduce el ticket promedio de gasto para este tipo de producto, sino también buscaría quedarse en periodos ajenos a Navidad.

“Picoteo es una propuesta que traemos para esta temporada navideña, pero tiene como objetivo desestacionalizar la categoría. Quizá convertirse en un snacking que podría vivir a lo largo del año”, adelantó.

El precio sugerido de Blanca Flor Picoteo es S/ 7.90.

La ejecutiva detalló que el producto tiene el formato de un snack, con pequeños cubos de panetón Blanca Flor con cobertura de chocolate. Su presentación es de 80 gramos y su precio sugerido es de S/ 7.90.

“Con este producto queremos generar una nueva ocasión de consumo, dado que salimos de lo que implica la compra del panetón tradicional. Al introducir este snacking, consideramos tener de todos modos un ticket más bajo, pues la idea es que sea un producto de compra al paso y disfrute con amigos u otros”, expresó.

De manera inicial, Blanca Flor Picoteo apuesta por el canal moderno, específicamente, por los supermercados; en tanto, no muestra preferencia por captar algún público en especial. “Más que un target específico, Picoteo está pensado en una nueva ocasión de consumo, por eso el formato de snack. Ese es nuestro foco principal”, agregó.

Venta de canastas navideñas

Otro negocio de Alicorp en esta campaña navideña son las canastas, cuyas transacciones se realizan por medio de su canal especializado de canastería y también con la venta a mayoristas y distribuidores.

“Las marcas de Alicorp tienen un espacio importante dentro del mundo de canastas navideñas. Las ventas están enfocadas en mayoristas, pero también en un cliente corporativo que se gestiona a través del canal especializado”, expresó.

Finalmente, la ejecutiva afirmó que, en el marco del Fenómeno El Niño (FEN), la compañía toma medidas para salvaguardar el abastecimiento de los productos del portafolio en general.

Alexandra Sarria, gerente de Marketing Farináceos en Alicorp. (Foto: Alicorp)

El dato

Blanca Flor tradicional tiene precios sugeridos de S/ 26.60 en bolsa y de S/ 30.30 en caja. Mientras, Sayon varía de S/ 18 a S/20, según presentación.