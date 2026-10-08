El tamaño, la cultura y la estrategia de cada compañía influyen en el tipo de beneficio que se ofrece, junto con la valoración que tendrá para el trabajador y la facilidad de gestión para Recursos Humanos. En ese escenario, la flexibilidad aparece como uno de los atributos más valorados al momento de recibir un reconocimiento por Navidad.

El Barómetro Navidad 2026 de Edenred Perú, elaborado entre 237 usuarios que utilizaron su Tarjeta Navidad en 2025, recoge las preferencias de los trabajadores, los montos recibidos y el destino que dieron al beneficio. Sus resultados permiten identificar qué modalidades y atributos tienen mayor aceptación entre los consultados.

Edenred Perú, filial de la multinacional francesa especializada en soluciones de beneficios para colaboradores y empresas, observa en sus conversaciones con clientes una demanda por soluciones que combinen flexibilidad para el trabajador, aceptación en distintos comercios y facilidad de administración .

El 78.06% de los trabajadores consultados señaló que preferiría recibir una tarjeta como reconocimiento navideño, frente al 16.03% que optaría por un bono económico y el 2.53% que elegiría una canasta navideña, según el Barómetro Navidad 2026 de Edenred.

La libertad de elegir fue el atributo más valorado, con 80.59% de las respuestas. Le siguieron la facilidad de uso, con 41.35%; la posibilidad de utilizar la tarjeta en muchos comercios a nivel nacional, con 39.24%; y decidir cuándo utilizarla debido a su vigencia, con 31.65%.

“El regalo tradicional suele traducirse en un gasto poco eficiente para las empresas”, señaló Carlos Loayza, gerente de Marketing y Producto de Edenred Perú, a Gestión. “La búsqueda de flexibilidad ha generado una clara tendencia de migración: cada vez más organizaciones reemplazan la entrega física de canastas o vales rígidos por tarjetas multipropósito”.

Estos resultados muestran que el formato del reconocimiento no es el único elemento relevante: también importa el margen que tiene el trabajador para decidir cómo utilizarlo. En esa línea, el 48.52% de los participantes señaló sentirse valorado y respetado, mientras que el 27.85% destacó especialmente la practicidad del formato.

La experiencia con otros reconocimientos también aparece en los resultados. El 54.43% de los participantes señaló que anteriormente recibió un regalo o beneficio que no utilizó o no le gustó: el 37.13% indicó que le ocurrió una vez y el 17.30%, varias veces.

En tanto, el 45.57% señaló que su última experiencia correspondió a la primera vez que recibió un beneficio corporativo de Navidad distinto de una tarjeta.

La información disponible no establece una distribución porcentual del mercado peruano entre canastas, bonos, tarjetas, vales u otras modalidades ni permite medir cuánto cambió la participación de cada alternativa frente a 2025. Sí permite identificar la diversidad de opciones y, desde la perspectiva de la compañía, una mayor demanda de sus clientes por soluciones con flexibilidad, aceptación comercial y facilidad de gestión.

El 80.59% de los trabajadores valora la libertad de elegir qué comprar con la Tarjeta Navidad de Edenred. (Foto: Magnífico, antes Freepik)

¿Qué prefieren los trabajadores y cuánto reciben por Navidad?

El monto también influye en la percepción del beneficio. Respecto al dinero recibido, el 46.41% afirmó que pudo comprar lo que quería, mientras que el 42.19% señaló que el saldo le alcanzó parcialmente. El 11.39% consideró que el monto no fue suficiente.

La alimentación aparece como el principal destino del beneficio. El 53.59% señaló que utilizó la tarjeta para alimentación propia o familiar; el 15.61%, para gustos personales; el 10.55%, para regalos de Navidad; y el 10.13%, para comprar algo que necesitaba.

Entre los 127 encuestados que señalaron la alimentación propia o familiar como principal uso, el 70.08% destinó el 100% del monto de su tarjeta a este rubro, mientras que el 25.20% empleó más de la mitad del beneficio en alimentos.

Dentro de este grupo, el 74.02% utilizó la tarjeta para las compras de alimentos del mes y el 28.35%, para la cena navideña. Otros destinos fueron la comida preparada o los restaurantes, con 15.75%, y los snacks y bebidas, con 14.96%

Canastas, bonos y tarjetas compiten por el aguinaldo de Navidad.

La preferencia por este tipo de beneficio no se limita a la temporada navideña. El 91.99% manifestó que quisiera recibir una tarjeta de alimentación mensualmente. Asimismo, el 67.09% consideró que este beneficio le ayudaría mucho económicamente y el 85.23% lo calificó como importante o muy importante.

El reconocimiento navideño también aparece vinculado con la percepción del empleador. El 76.37% de los participantes considera que recibirlo refuerza su compromiso y lealtad con la empresa; el 14.77% señaló que depende del tipo de reconocimiento y el 8.86% indicó que no influye en su percepción.

En cuanto a las emociones asociadas con la tarjeta, el 48.52% afirmó que se sintió valorado y respetado al recibirla y poder elegir su propio regalo. Otro 27.85% destacó la practicidad del formato y el 18.14% mencionó la autonomía y confianza.

El valor de los beneficios también aparece cuando se compara con el salario. Ante la posibilidad de aceptar un empleo con 10% más de sueldo neto, pero perdiendo todos sus beneficios, el 86.08% respondió que preferiría permanecer en su empresa actual por los beneficios y el clima laboral. El 5.49% elegiría la nueva oferta por el mayor sueldo y el 8.44% indicó que su trabajo actual no ofrece beneficios adicionales al salario.

¿Cuánto entregan las empresas y qué espera Edenred para 2026?

En 2025, el tramo más frecuente entre los usuarios consultados por Edenred fue de S/101 a S/200, con el 44.73% de los casos. Otro 18.14% recibió entre S/201 y S/350; el 18.14%, más de S/350; y el 18.99%, menos de S/100. En conjunto, el 81.01% recibió más de S/100.

El monto entregado depende de factores como el sector, el tamaño de la organización y la política interna de cada empresa. El análisis histórico y las conversaciones con clientes de Edenred sitúan el ticket en un rango aproximado de S/100 a S/300 por trabajador, según el patrón observado entre sus clientes.

Para 2026, la compañía apunta a crecer a doble dígito frente al periodo anterior, aunque la temporada navideña todavía no cuenta con un dato consolidado y representativo sobre el promedio entregado por trabajador.

“Nuestro foco está en profundizar la relación con nuestros clientes actuales y sumar nuevas empresas que por primera vez optan por una solución flexible como la Tarjeta Navidad Edenred para responder a las necesidades reales de sus colaboradores”, indicó Loayza.

Más allá del formato elegido, los resultados muestran que los trabajadores valoran especialmente la posibilidad de decidir cómo utilizar el beneficio, mientras que para las empresas el reto está en encontrar un reconocimiento que combine valor para el colaborador y facilidad de gestión.