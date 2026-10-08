Tarjetas de navidad gana preferencia entre trabajadores y permite elegir cómo utilizar el beneficio. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

A pocas semanas de diciembre, las empresas empiezan a poner sobre la mesa las distintas alternativas para el reconocimiento navideño de sus trabajadores. El abanico va desde las tradicionales canastas y regalos hasta bonos en efectivo, vales internos, tarjetas y propuestas propias de cada organización. ¿Qué opciones están cobrando mayor relevancia y qué dicen los trabajadores sobre ellas?

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