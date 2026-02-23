Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El mercado de beneficios e incentivos mantiene una tendencia de crecimiento en el Perú y, hasta ahora, ha sido atendido principalmente por las transnacionales Edenred y Pluxee. Este segmento se sustenta en la Ley de Prestaciones Alimentarias, que permite a las empresas otorgar vales o tarjetas de alimentación a sus trabajadores como un beneficio no remunerativo y 100% deducible. En este escenario, un nuevo competidor se alista para ingresar al sector con la meta de alcanzar 150,000 usuarios activos en su primer año de operaciones. ¿De quién se trata, qué respaldo tiene y cómo buscará ganar participación de mercado?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.