Se trata de la brasileña Onura , que iniciará operaciones en el país a partir de marzo . La marca forma parte del ecosistema del Grupo Paytech, una compañía con 30 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones tecnológicas y financieras, con presencia en Chile, Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos.

“El sector lo conocemos bien. A partir de un estudio que realizamos decidimos elegir el mercado peruano para lanzar Onura”, señaló a Gestión Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam.

El nuevo competidor de Pluxee y Edenred apuntará principalmente al segmento mid-market, es decir, empresas de entre 150 y 700 colaboradores, que concentrará entre el 60% y 70% de su estrategia comercial. También atenderá a compañías de mayor tamaño —de hasta 1,500 trabajadores— aunque en menor proporción.

“Apuntamos a las empresas mid-market porque buscan crecer con mayor eficiencia y control de costos, lo que impacta directamente en su EBITDA”, indicó el ejecutivo. En esa línea, la compañía buscará diferenciarse a través de la automatización de procesos y una gestión más simple de los beneficios para las áreas de Recursos Humanos.

Actualmente, la empresa culmina los procesos regulatorios e integraciones con medios de pago. “Febrero será un mes de estabilización operativa y marzo marcará el inicio pleno de operaciones”, precisó.

En el frente comercial, Onura ya cuenta con ocho preacuerdos que representan alrededor de 20,000 usuarios . “Es un número importante para un lanzamiento en el mercado privado”, afirmó. La meta para el primer año es alcanzar 150,000 usuarios activos. La compañía ingresará al mercado local para proveer tarjetas de alimentación, combustible y gift cards.

La propuesta de valor se apoya en su origen como empresa tecnológica y financiera, lo que —según Gutiérrez— le permite desarrollar soluciones enfocadas en eficiencia operativa, automatización y facilidad de uso. “Buscamos crecer de forma ordenada, priorizando la atención tanto a las empresas como a los colaboradores”, afirmó.

¿A qué tipo de empresas apuntará Onura?

La cabeza de Onura afirmó que iniciarán operaciones enfocándose en empresas de los sectores industrial, de servicios intensivos en personal, como call centers y minería . En detalle, estos rubros fueron priorizados tras identificar que presentan una alta utilización de tarjetas de beneficios, pero aún muestran oportunidades de mejora en el nivel de atención y gestión de estos programas.

“Son sectores donde los colaboradores usan mucho las tarjetas, pero no siempre reciben el nivel de servicio que necesitan. Además, este beneficio puede generar un impacto laboral importante si se gestiona correctamente”, sostuvo. Durante su primer año de operaciones, la compañía buscará consolidarse en estos segmentos antes de ampliar su alcance a otros rubros.

Para alcanzar su objetivo de 150,000 usuarios en el primer año, Onura no solo operará con fuerza de ventas propia, sino también a través de alianzas con plataformas tecnológicas especializadas en Recursos Humanos. Estas integraciones, aclaró Gutiérrez, permitirán a las empresas administrar beneficios de forma más automatizada, incluso con procesos simplificados de carga y migración.

En una segunda etapa, la hoja de ruta de Onura contempla la incorporación de dinero digital , una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes. Esto permitirá realizar transferencias, pagos y movilidad de saldo dentro del ecosistema de la plataforma. Con esta expansión, la firma brasilera proyecta ampliar su alcance más allá de beneficios alimentarios e ingresar también al segmento de viáticos y pagos corporativos.

La compañía estima que esta evolución le permitirá duplicar su base de usuarios en la siguiente fase de crecimiento, pasando de 150,000 a 300,000 usuarios .

Claves

Inversiones: La compañía proyecta invertir cerca de US$ 2 millones en el Perú entre el 2026 y 2027. Estos recursos estarán destinados tanto a la puesta en marcha de la operación como a la segunda fase de expansión, que contempla la incorporación de dinero digital.

La compañía proyecta invertir cerca de US$ 2 millones en el Perú entre el 2026 y 2027. Estos recursos estarán destinados tanto a la puesta en marcha de la operación como a la segunda fase de expansión, que contempla la incorporación de dinero digital. Grupo Paytech: Onura forma parte del Grupo Paytech, que opera en el mercado peruano desde hace más de una década. El grupo cuenta con el respaldo de un fondo de inversión brasileño que le brinda la liquidez necesaria para afrontar su plan de inversión y posicionarse como un competidor importante desde el inicio de sus operaciones en el país.