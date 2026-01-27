“La tarjeta de alimentos está regida por la ley de precisiones alimentarias y permite que una parte del salario se entregue exclusivamente para consumo de alimentos, crudos o cocidos. No puede usarse para alcohol ni otros productos, porque está directamente orientada a la salud y el bienestar del trabajador”, explicó Patricia Buse, gerente de Marketing y Producto de Edenred en Perú.

En esa línea, comentó que, a diferencia de otros incentivos laborales, la tarjeta de alimentos no funciona como un bono eventual, sino como un componente regular de la remuneración. “La tarjeta es una sola, pero se recarga todos los meses. Es parte del sueldo de la persona y el usuario puede ver el abono reflejado en una aplicación“, dijo.

Edenred opera como proveedor de tarjetas de alimentación, regalos y movilidad. No obstante, la tarjeta de alimentos concentra el mayor peso estratégico y comercial. “Para nosotros, alimentación es el ancla. Es un beneficio recurrente, que el usuario utiliza mes a mes y que va más allá de un consumo puntual, como puede ser un regalo o el combustible”, afirmó la ejecutiva.

Las tarjetas de regalo, acotó, suelen utilizarse en fechas específicas como Navidad, cumpleaños, campañas de ventas o escolaridad. “Son beneficios de una sola vez: se usan y se acaban. En cambio, la de alimentos es permanente, forma parte del ingreso mensual del trabajador”, retiró.

En términos de desempeño, Edenred reporta un crecimiento anual sostenido, la que se mantendrá en 2026 . “ Normalmente crecemos entre 10% y 20% cada año . Buscamos crecer más en volumen que en número de empresas, porque muchas compañías comienzan con una solución de regalo y luego migran a la tarjeta de alimentos”, afirmó.

Actualmente, el sector servicios concentra la mayor parte de los clientes, aunque la empresa también trabaja con aerolíneas y apunta para este año en aumentar su penetración en firmas de consumo masivo y tecnología en el ámbito privado . “Nos enfocamos en empresas con más de 100 empleados, principalmente en Lima y la costa, donde el acceso a terminales POS facilita el uso del beneficio”, dijo.

Un mercado con alto potencial

Pese al crecimiento, el mercado de tarjetas de alimentos en Perú aún tiene un amplio margen de desarrollo. “ Hoy estamos penetrando aproximadamente el 20% del mercado. Existe un 80% de potencial que todavía no se ha desarrollado ”, subrayó.

Según la ejecutiva, el principal desafío no es la aceptación del beneficio, sino el desconocimiento. “Muchas empresas no conocen las ventajas de la tarjeta de alimentos o no saben cómo implementarla. El cambio de políticas internas toma tiempo, pero una vez que entienden el beneficio, la adopción es positiva”, acotó.

Edenred, a la par, también tiene operaciones en el sector público, donde proyecta repuntar. “ Queremos crecer al menos un 20% en volumen este año . Es un sector con complejidades operativas, pero con alto consumo y un número importante de usuarios”, señaló a Gestión.

Actualmente, el 60% de la facturación de la compañía en Perú corresponde a la tarjeta de alimentos, 30% a tarjetas de regalo y 10% a movilidad. “Nuestra meta hacia 2026 es seguir profundizando la penetración de alimentos, porque es el beneficio que genera mayor impacto en el bienestar de las familias. El regalo es un complemento, pero el foco está en alimentación”, acotó.

Más del 80% de usuarios de tarjetas de alimentos compra para el hogar

Para identificar las preferencias de los usuarios, Edenred realizó el Barómetro 2026, basado en una encuesta a cerca de 1,700 beneficiarios aplicada durante el último cuatrimestre de 2025.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 80% de los encuestados no reduciría su gasto en alimentos ante un aumento de precios, frente a otros rubros como turismo, ropa, restaurantes o tecnología. “Esto evidencia la importancia que la comida tiene en el presupuesto mensual del hogar”, añadió Buse. En línea con ello, más del 55% destina más del 30% de su presupuesto mensual a la alimentación.

El estudio también reveló que el 81.8% de los usuarios utiliza la tarjeta para comprar productos destinados a preparar comidas en casa, frente a un menor uso en restaurantes, comida rápida o delivery . “Esta tendencia refleja una mayor preocupación por la salud, la alimentación equilibrada y la economía familiar”, expresó.

Al analizar el impacto de un posible aumento del monto de la tarjeta, más del 90% de los encuestados afirmó que podría realizar más compras de alimentos para cocinar en casa, mientras que el 85% consideró que mejoraría la calidad de sus comidas . Por el contrario, si dejaran de contar con este beneficio, más del 60% percibiría una pérdida de poder adquisitivo, el 57% adoptaría peores hábitos alimenticios y el 53,2% reduciría sus visitas a restaurantes.

Los usuarios destacaron también que la tarjeta de alimentos mejora su presupuesto destinado a comida, señalado por el 88.7% de los encuestados. Además, el 71.9% considera que reduce el estrés relacionado con la alimentación, mientras que el 67.9% valora su practicidad para el almuerzo diario.

De cara al futuro, los trabajadores valoran especialmente un mayor monto en la tarjeta (76%) y el acompañamiento nutricional (48,9%).

El estudio también identificó que la relación calidad-precio es el factor más importante al elegir dónde almorzar, seguida de la calidad del alimento y, en menor medida, el precio. Actualmente, el 37% de los encuestados utiliza servicios de delivery de manera regular, y se espera que esta cifra aumente a medida que crece la digitalización y el acceso a estas plataformas.