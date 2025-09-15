Pluxee ofrece en América Latina una amplia gama de beneficios, que incluyen tarjetas de alimentación, incentivos, regalos y soluciones de movilidad en mercados como México y Brasil. (Foto: Referencial)
Pluxee ofrece en América Latina una amplia gama de beneficios, que incluyen tarjetas de alimentación, incentivos, regalos y soluciones de movilidad en mercados como México y Brasil. (Foto: Referencial)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Pluxee Perú se encuentra en plena fase de expansión y consolidación en el mercado local, con una estrategia que combina innovación digital, alianzas con la banca y una creciente penetración en el segmento de pymes. La compañía busca responder a las nuevas demandas de beneficios laborales, impulsadas por generaciones que priorizan la flexibilidad y la experiencia digital. Con miras a la campaña navideña y a una diversificación de productos vinculados al bienestar, la firma francesa apunta a reforzar su posición en un contexto en el que los recursos humanos buscan fórmulas distintas al aumento salarial para retener talento.

TE PUEDE INTERESAR

Sodexo y el cambio a Pluxee: nueva app e incursión en ¿billeteras digitales?
Sodexo Perú descentraliza su negocio en el 2024: se expande al sector de entretenimiento
Rotación laboral al alza: las razones detrás e incentivos para evitar renuncias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.