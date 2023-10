Edenred, la compañía de beneficios para trabajadores, crece en todas sus líneas de negocio a nivel global. Según su informe de estados financieros, en los seis primeros meses de 2023 la empresa registró ingresos por 1,163 millones de euros (US$ 1,233 millones) frente a los 922 millones (US$ 977 millones) de 2022 y prevé un ebitda de más de 1,000 millones de euros (US$ 1,060 millones) para al cierre del año. En Perú, la operación ha registrado un crecimiento a doble dígito, que se espera mantener hacia el 2024.

Diego Castro, gerente general de Edenred Perú, comentó que, en el acumulado del año, han crecido 20% frente al mismo periodo del 2022 y apuntan a mantener dicho ritmo de crecimiento hacia el cierre del 2023. A febrero registraban 1,500 clientes corporativos y 250,000 usuarios. “Vemos que hay empresas que no daban el beneficio de tarjeta de alimentación (que es el producto que más crece) y que ahora se están animando (a hacerlo), debido a que las propias compañías identifican que sus colaboradores han reducido su poder adquisitivo por la inflación. En los últimos dos años, el acumulado de la canasta básica ha sido 20% mayor”, destacó el ejecutivo. En ese contexto, Castro explicó que las compañías perciben a las tarjetas de alimentación como el mecanismo ideal para mejorar el poder de compra del colaborador, cuidando a la vez el costo de la empresa. “La ley de prestaciones alimentarias en el Perú tiene un beneficio relevante, debido a que la porción pagada cuesta 49% menos que como salario monetario”, dijo Castro. LEA TAMBIÉN: Agua embotellada: ¿Cuánto se consume en Perú y qué se espera para los próximos años? Crecimiento hacia 2024 El ejecutivo aseguró que el próximo año seguirán trabajando en la propuesta de valor de sus soluciones diferenciadas con base en tecnología y un eficiente nivel de atención a los usuarios, con la menor fricción posible. “Seguiremos invirtiendo en fomentar la autoatención y en hacer más conocida a la industria. Solo el 15% de las empresas formales en Perú brindan una tarjeta de alimentos, por lo que cuando comparamos con otros países arriba del 30% de penetración, confirmamos una oportunidad de crecimiento”, puntualizó. Castró indicó que la proyección hacia el 2024 dependerá del cierre de este año; sin embargo, estimó que por lo menos crecerán 20%. “Vamos a ver cómo se comporta el resto de jugadores del mercado, pero apuntamos a seguir creciendo en puntos de participación cada año, como lo venimos haciendo”, anotó. La mayor demanda se registra en los rubros de finanzas, salud, laboratorios, consumo masivo, producción y consultoría. “Esos son los sectores que crecen arriba del promedio y a los que seguiremos mirando en 2024. Si bien existen algunos muy demandantes de empleos como el agro, tienen un régimen distinto, por lo que el ahorro frente al salario es menor”, destacó. Las tarjetas de alimentación se usan principalmente en supermercados (91.6%), restaurantes o apps de delivery (42.3%), y tiendas por departamento (24.7%), según un estudio realizado por Edenred. El 71% prefiere utilizarla en establecimientos físicos. El 79.6% la usa para comprar algo para su cena navideña, como pavo (59.4%) y cerdo (25.5%). (Edenred) LEA TAMBIÉN: Kantar: aumenta frecuencia de compras en hogares, pero con menor volumen Campañas comerciales Para la campaña de Navidad, el ejecutivo adelantó que esperan crecer entre un 20% y 25%, debido a que se acostumbra dar este tipo de reconocimiento a los colaboradores en esta época de año. El ejecutivo estimó que serían alrededor de 150,000 usuarios. Otras campañas que también dinamizan las ventas de año de la compañía son Fiestas Patrias y cuando las empresas se plantean realizar incrementos salariales (normalmente entre marzo y abril). “La opción de brindar el beneficio de tarjeta de alimentación está cobrando mayor importancia, lo cual es estratégico para el negocio, porque permite trasladar un poco más de poder adquisitivo al colaborador gastando menos como empresa”, señaló Castro. De acuerdo al estudio “Barómetro de Navidad 2023” realizado por Edenred en el Perú, el 83.4% prefiere recibir su aguinaldo en una tarjeta de regalo para así poder decidir en qué utilizarlo. El año pasado, el 23.7% de los encuestados no recibió ningún reconocimiento navideño por parte de su empresa, pese a que el 98.4% dijo sentirse motivado, feliz y comprometido cuando lo obtiene. SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión. Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.