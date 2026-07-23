La alimentación saludable en Perú. (Foto: Pexels)
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Daniel Seclen Parraguez
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La búsqueda de una alimentación saludable se ha convertido en una preocupación creciente entre peruanos en los últimos años. Aunque los especialistas médicos indican que las dietas balanceadas mejoran la salud y previenen enfermedades crónicas, muchas familias enfrentan barreras económicas que dificultan acceder regularmente a alimentos considerados saludables.

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