Mercado pet tech gana terreno en Perú impulsado por mayor gasto en el cuidado de mascotas. Foto: Tecno Pets.
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Isabel Aranda
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La tecnología gana cada vez más espacio en el cuidado de las mascotas. Impulsado por consumidores dispuestos a invertir en soluciones que mejoren su bienestar y faciliten su atención diaria, el segmento pet tech empieza a consolidarse en el mercado peruano.

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