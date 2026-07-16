En este contexto, dispositivos como los collares con GPS y los areneros automáticos registran una mayor demanda entre los dueños de mascotas. El potencial del mercado es amplio: un estudio de Clientes Anónimos revela que uno de cada dos hogares de Lima tiene una mascota y que el 74% de estos propietarios destina entre S/ 100 y S/ 400 al mes a su cuidado, especialmente en Lima Norte, Lima Este y Lima Centro.

Esta tendencia también se refleja a nivel internacional. Según Fortune Business Insights, el mercado mundial del cuidado de mascotas —que abarca alimentos, servicios veterinarios, higiene, accesorios, seguros y otros servicios— alcanzó un valor de US$ 273,420 millones en 2025 y se proyecta que llegará a US$ 499,060 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 7.06%.

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En el mercado peruano, los precios de estos dispositivos varían según sus características. Los collares con rastreo Bluetooth se comercializan desde S/ 36, mientras que los GPS oscilan entre los S/80 a cerca de S/ 400, dependiendo de sus funciones y del plan de conectividad. En tanto, los areneros automáticos cuestan entre S/ 450 y más de S/ 2,400, según el modelo y el nivel de automatización.

Perspectiva del sector

Para César Ayala, gerente comercial de Tecno Pets Perú, el mercado comenzó a desarrollarse a partir de 2020, cuando la empresa introdujo al mercado peruano los primeros collares con GPS y areneros automáticos para mascotas.

Desde entonces, la compañía registra un crecimiento cercano al 20% anual en sus ventas, impulsado por una mayor aceptación del consumidor y el ingreso de nuevos distribuidores locales.

El ejecutivo sostuvo que la demanda sigue aumentando; así, indicó que un lote de 50 areneros automáticos suele venderse en un plazo de entre uno y un mes y medio.

Mercado pet tech gana terreno en Perú impulsado por mayor gasto en el cuidado de mascotas. Foto: Tecno Pets Perú.

Además, precisó que el crecimiento ya no se concentra únicamente en Lima. Actualmente, el 70% de las ventas de Tecno Pets proviene de provincias, principalmente de Trujillo, Arequipa y Huancayo, donde la oferta de estos dispositivos aún es limitada.

En cuanto al perfil del consumidor, señaló que sus compradores tienen entre 25 y 55 años. De ese total, el segmento de 40 a 55 años representa alrededor del 60% de las compras, principalmente de areneros automáticos y collares con GPS.

Ayala consideró que el principal desafío del sector es cambiar la percepción de estos productos.

“Un arenero automático puede parecer costoso, pero deja de ser un lujo cuando el usuario entiende el ahorro de tiempo y la comodidad que ofrece. Para muchas personas termina convirtiéndose en una necesidad”.

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El análisis del consumidor, ¿qué impulsa la compra?

El crecimiento de esta categoría también responde a un cambio en la relación entre las personas y sus mascotas. Según José Ruidías, especialista en marketing de Pacífico Business School, los animales de compañía han pasado de ser simples mascotas a convertirse en miembros de la familia, lo que modifica las prioridades de consumo.

“Cuando sientes que un ser vivo depende de ti, comienzas a priorizar tus necesidades de manera distinta. Tal vez postergas comprarte cosas, pero si tu mascota necesita algo para estar más segura, ese gasto se justifica mucho más rápido”.

Desde la economía conductual, Ruidías consideró que estos dispositivos apelan principalmente a la tranquilidad del dueño. “Cuando compras un GPS para tu mascota, en realidad no adquieres solamente un aparato; compras tranquilidad”.

Especialista considera que los animales han pasado de ser simples mascotas a convertirse en miembros de la familia, lo que modifica las prioridades de consumo. Foto: Pexels.

En esa línea, señaló que la disposición a pagar por este tipo de dispositivos se explica más por el beneficio emocional que por una evaluación estrictamente racional.

Asimismo, el especialista consideró que estos dispositivos han dejado de percibirse como un lujo porque resuelven problemas concretos del día a día, como localizar mascotas extraviadas o monitorearlas cuando sus dueños permanecen fuera de casa.

Respecto a las perspectivas del sector, Ruidías estimó que el mercado seguirá una trayectoria similar a la de otros productos tecnológicos.

“Al inicio estos dispositivos llegan a los niveles socioeconómicos más altos, pero conforme aumenta la competencia los precios bajan y la tecnología comienza a democratizarse”

Con una mayor oferta de dispositivos, precios cada vez más competitivos y consumidores dispuestos a priorizar el bienestar de sus mascotas, el segmento pet tech aún tiene margen para expandirse en el mercado peruano.