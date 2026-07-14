Las solicitudes de asistencia y servicios especializados para mascotas aumentaron un 120% en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina, impulsadas por una mayor demanda de atención veterinaria y cuidados preventivos para perros y gatos, según datos difundidos este martes por la empresa mexicana Iké.

El fenómeno, conocido como ‘pet parenting’ o paternidad de mascotas, se ha extendido especialmente entre jóvenes que retrasan la maternidad o la paternidad y destinan más recursos al cuidado de sus animales de compañía.

En México, casi siete de cada diez hogares tienen al menos una mascota, mientras que la población de animales domésticos supera los 80 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este cambio en la relación entre las personas y sus animales se refleja también en el consumo de servicios especializados.

De acuerdo con datos de la empresa de asistencia Iké las solicitudes relacionadas con mascotas crecieron un 120% en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina.

La compañía atribuyó este incremento a una mayor preocupación por la salud preventiva y el bienestar animal, una tendencia que ha impulsado especialmente las consultas veterinarias a distancia y los servicios a domicilio.

Para especialistas del sector, el auge de estos servicios refleja que las mascotas ocupan un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica familiar. (Foto: EFE)

En México, las consultas con veterinarios mediante plataformas digitales aumentaron un 41% durante el último año, mientras que la demanda de servicios médicos veterinarios creció un 43%, de acuerdo con cifras de la firma.

La expansión de estos servicios también se observa en otros países de la región.

En Colombia, las solicitudes de atención veterinaria en el hogar aumentaron un 123%, mientras que en Argentina creció un 63% el uso de videollamadas para consultas médicas de mascotas.

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La tendencia coincide con la expansión de la infraestructura dedicada al cuidado animal. Datos del sector señalan que en los últimos tres años aumentó un 27% la apertura de establecimientos y servicios veterinarios.

El crecimiento del mercado ocurre en un contexto de cambios demográficos y sociales en la región, marcado por menores tasas de natalidad, hogares más pequeños y una mayor disposición de las familias urbanas a invertir en el bienestar de sus animales de compañía.

Para especialistas del sector, el auge de estos servicios refleja que las mascotas ocupan un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica familiar, lo que se traduce en una mayor demanda de atención médica, productos especializados y servicios de cuidado.