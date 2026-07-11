Cavero precisó que su marca personal impulsa esta primera etapa del grupo, pero que su objetivo es que cada clínica y producto adquiera un nombre sólido y deje de depender de la figura de “Pancho Cavero”. (Foto: Difusión)
Cavero precisó que su marca personal impulsa esta primera etapa del grupo, pero que su objetivo es que cada clínica y producto adquiera un nombre sólido y deje de depender de la figura de “Pancho Cavero”. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El veterinario Francisco Cavero, conocido como “Pancho Cavero”, prepara nuevos movimientos en su grupo empresarial: una próxima apertura en Lima, planes de expansión con la mirada hacia provincias y una decisión sobre su portafolio de productos que marca un giro en su estrategia. En conversación con Gestión, detalló sus proyecciones para este año y el siguiente.

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