El fundador del Grupo Pancho Cavero anunció la apertura de un centro especializado de fisioterapia y rehabilitación para mascotas en Miraflores, que estaría operativo en unos diez días. El proyecto, desarrollado mediante un convenio con un centro de fisioterapia, contará con equipamiento láser de última tecnología. “Es un centro que no existe acá en el Perú”, aseguró al diario.

Actualmente, el grupo está conformado hoy por PetExperts 24 horas —su sede central, ubicada en Lince, que funciona como centro de referencia, emergencias y alta complejidad— y la Clínica Veterinaria Mora en el límite de Miraflores con San Isidro.

Esta última, orientada a la medicina preventiva y atención general, abrió hace tres meses “sin letrero, porque los vecinos ya nos pedían”, según relató Cavero. Su inauguración formal está prevista en unos tres meses, cuando la operación esté más consolidada.

PetExperts 24 horas, en tanto, está “viento en popa”: por cumplir 11 meses, ya suma cerca de 2,000 clientes y fortaleció sus áreas de hospitalización, diagnóstico por imágenes, laboratorio y cirugía especializada

En contraste, el empresario confirmó el cierre de la sede de Los Olivos, que figuraba en sus planes el año pasado. “He tomado la decisión de abarcar todo en lo que verdaderamente le puedo dedicar tiempo. Los Olivos estaba muy lejos y me quitaba mucho tiempo”, explicó. La estrategia, dijo, es reconstruirse de forma “concisa y genuina”, concentrando esfuerzos en sus sedes operativas.

Según el Estudio de Marcas de Arellano, Pancho Cavero Veterinario – Petexperts ocupa el N° 1 en recordación espontánea total a nivel nacional, con 12%.

Grupo Pancho Cavero busca abrir seis clínicas en Lima y va por suplementos naturales

De cara al mediano plazo, Cavero proyecta abrir entre cinco y seis clínicas veterinarias en Lima el próximo año y evalúa el ingreso a Arequipa y Piura. Trujillo está en su radar, pero por ahora descartado por el contexto de inseguridad. El empresario remarcó que el ritmo será prudente: “La calidad de servicio es más importante para mí que crecer rápido. El crecimiento será una consecuencia de hacer bien las cosas, no el objetivo principal”.

El grupo, que opera con socios e inversionistas —entre ellos un abogado de trayectoria corporativa—, también evalúa propuestas de franquicias y de veterinarias interesadas en integrarse a la marca. “Se nos han acercado grupos de inversión y distintas veterinarias que quieren ser parte del grupo, y estamos en esa evaluación”, indicó.

Pancho Cavero lanzó un piloto de “segunda opinión” y orientación veterinaria vía redes sociales, con seguimiento por videollamadas.

Cavero también dio marcha atrás en uno de sus proyectos más comentados: el lanzamiento de una línea propia de alimento para mascotas. Según explicó, decidió no ingresar a esa categoría para no entrar en conflicto con sus alianzas estratégicas. “Hemos tomado la decisión de no hacer alimentos para no chocar con esa alianza, que para nosotros es muy importante. Royal Canin ya es una marca de alimento”, señaló.

Los aliados a los que se refiere son MSD —dueña de marcas como Bravecto y la línea de vacunas Nobivac— y Mars, propietaria de Royal Canin. “Son empresas transnacionales conocidas mundialmente. MSD me está posicionando a nivel veterinario en Latinoamérica, y Mars con Royal Canin igual”, afirmó.

En su lugar, el grupo apuesta por una línea de productos preventivos y funcionales. “Estamos desarrollando probióticos que forman parte de ese plan. Por ejemplo, productos y suplementos en base a productos naturales: uña de gato, chancapiedra, graviola, omegas, entre otros”, detalló. El lanzamiento se concretaría en dos o tres meses, una vez culminados los procesos de validación. “Nuestra prioridad siempre será respaldar cualquier producto con criterio técnico y evidencia”, agregó.

Más datos sobre Grupo Pancho Cavero.

Marca personal. Cavero precisó que su marca personal impulsa esta primera etapa del grupo, pero que su objetivo es que cada clínica y producto adquiera un nombre sólido y deje de depender de la figura de “Pancho Cavero”.

Cavero precisó que su marca personal impulsa esta primera etapa del grupo, pero que su objetivo es que cada clínica y producto adquiera un nombre sólido y deje de depender de la figura de “Pancho Cavero”. Arellano. Según el Estudio de Marcas de Arellano, Pancho Cavero Veterinario – Petexperts ocupa el N° 1 en recordación espontánea total a nivel nacional, con 12%.

Según el Estudio de Marcas de Arellano, Pancho Cavero Veterinario – Petexperts ocupa el N° 1 en recordación espontánea total a nivel nacional, con 12%. Segunda opinión. El veterinario lanzó un piloto de “segunda opinión” y orientación veterinaria vía redes sociales, con seguimiento por videollamadas. Hoy se apoya en su marca personal, pero será escalado a las clínicas del grupo. “Hay una alta demanda de gente que pide segunda opinión. El veterinario es muy técnico y a veces el cliente se va con un signo de interrogación”, observó.

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