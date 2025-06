El veterinario peruano Francisco Cavero, conocido como “Pancho Cavero”, anunció esta mañana su presunto alejamiento de la cadena de clínicas veterinarias que lleva su nombre para enfocarse en un proyecto personal. Sin embargo, la gerencia de la red aclaró a este diario cuál es la situación actual de las clínicas: ¿siguen operando con la imagen de Pancho Cavero?

Las clínicas veterinarias que antes llevaban su nombre en distritos como Barranco, San Borja, Lince y San Juan de Miraflores ya no tienen relación con su imagen actual. “No reflejan lo que soy ahora”, así lo dijo hoy en la mañana en un programa de televisión.

Sin embargo, algunos medios señalaron su desvinculación con un presunto cierre de sus clínicas veterinarias. “Ya no existe más. Estoy transformando un nuevo concepto, justamente para crear vínculos. Ya no quiero atender solo perros y gatos, sino cuidar de los vínculos”, indicó médico veterinario.

Antes de ese anuncio, ya había señalado en sus redes sociales que solo la sede de Los Olivos seguiría bajo su dirección y sería el punto de partida de su nuevo concepto emocional. “Solo una sede lleva mi presencia, mi visión y mi compromiso total: PetExperts en Los Olivos”, afirmó.

“Con PetExperts nace una nueva forma de hacer medicina veterinaria: Con ciencia, sí. Pero también con humanidad”, añadió.

¿Las clínicas veterinarias de Pancho Cavero cambiaron de imagen o cerraron?

Sobre las razones de alejarse de las demás sedes de las clínicas que llevaban su imagen, indicó que no se alineaban con sus políticas internas. “Simplemente no me gusta estar en un sitio donde no comulgo con las políticas ni existe mi esencia . Hoy busco mi esencia”, señaló.

Sin embargo, la gerencia de la actual red de clínicas veterinarias declaró a este diario que Pancho Cavero aún mantiene participación como accionista en las sedes.

“...los mismos accionistas de siempre, incluyéndolo al Dr. Cavero que es accionistas de 3 de las 4 clínicas con las que ha declarado no tener ningún vinculo”, dijo uno de los socios de la red de clínicas de veterinarias.

Asimismo, aclaró que las sedes siguen atendiendo con normalidad y que solo ha cambiado el nombre de las clínicas, que por el momento se desconoce.

“Las clínicas están operando con total normalidad, con todo el staff médico y personal administrativo de siempre. Sólo que bajo una nueva marca. El Sr. (Pancho Cavero) ya no es mas la imagen de nuestras clínicas y tiene otros proyectos de manera individual”, sostuvo.

En el transcurso de esta nota, la gerencia emitió un comunicado al respecto.

