De acuerdo al estudio, el mercado de alimentos para mascotas en el Perú cerró el 2023 con US$ 420 millones y se espera que este año alcance los US$ 500 millones, registrando un crecimiento cercano al 20%. Estos resultados han mantenido una tendencia positiva, ya que en los últimos años -sin considerar el 2020 por la pandemia- esta industria ha tenido avances anuales de entre 13% y 17%.

Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo, en diálogo con Gestión, explica que, si bien el mercado peruano está creciendo a buen ritmo, todavía se considera pequeño si se compara con Argentina (US$ 1,200 millones), Chile (US$ 1,600 millones) o Colombia (US$ 4,000 millones), cuyos resultados nos superan hasta en ocho veces. Incluso, en este último país se gasta más en mascotas que en bebés recién nacidos.

No obstante, para el consultor la brecha con los países de la región podría reducirse hacia el 2028, ya que hay buenas perspectivas para la industria. Además, ante este auge muchas marcas están comenzando a elaborar productos Premium, con lo cual se elevaría el ticket de los alimentos para mascotas.

“Si el mercado comienza a avanzar de manera exponencial podríamos duplicarlo y en cuatro años estaríamos en los US$ 1,000 millones. No solo crecería en valor sino también en volumen porque la cantidad de mascotas aumentaría en un 20 a 25%, y si a eso le sumamos que los productos apuntan a ser de mayor precio, fácilmente podremos lograr esta meta”, dijo el consultor.

¿Cuánto gastan los peruanos en su mascota?

Una de las razones del por qué esta industria ha reportado un crecimiento sostenido es que los dueños de mascotas han comenzado a dejar de lado la comida casera y han ido adoptando la compra de un alimento especializado. Por ello, el 77% de las personas encuestadas afirma que gasta al mes entre S/ 50 y S/ 199, mientras que un 13% indica que llegan a invertir más de S/ 250.

“El gasto va a seguir aumentando porque los productos van a ser más caros y se demandarán más. Además, todavía existe la creencia de que la comida casera es suficiente. Sin embargo, si el 100% le compra a su mascota alimento balanceado, el mercado también crecerá valor y en ticket promedio”, acotó Quiñones.

El estudio de Flanqueo también revela que el 34% de personas compra mensualmente el alimento para su mascota, mientras que un 24% lo hace de forma quincenal y 20% semanal. Además, 6 de cada 10 prefiere guardar stock y opta por adquirir productos de 15 a 25 kilos, con la intensión de generar un ahorro. Precisamente por este último punto, el 40% realiza la compra en los los supermercados, seguido de las bodegas (22%), mercados (15%), veterinarias (12%) y Pet Shops (11%).

Vale indicar que los dueños de mascotas no solo compran alimentos, ya que otros de los productos más demandados son los shampoo, platos, medicinas, juguetes, ropa, camas, collares y dispensadores de agua.

¿Es rentable abrir un negocio para mascotas?

De acuerdo al representante de Flanqueo, las tiendas para mascotas resultan ser más rentables que las bodegas, ya que los productos que se comercializan dejan un mayor margen de ganancia. Es justamente por ello que en los últimos años se han observado más locales enfocados a este negocio.

“El comerciante que compra una cama a S/ 50, depende de la ubicación y el distrito de donde se encuentre su negocio, la puede vender en S/ 90 o hasta S/ 100. Eso no va a pasar en una bodega, donde el margen siempre es 20%. Por eso es que ya no son tan alejados los pets shops como lo eran antes, cuando se podría encontrar un local en cada kilómetro y ahora está cada dos o tres cuadras, y en algunos distritos son negocios de gran envergadura y tamaño”, explica el experto.

En esa línea, Quiñones comenta que ahora las bodegas están incluyendo como parte de su negocio los alimentos y accesorios para mascotas, ya que ven un potencial en dicho mercado del cual podrían beneficiarse, tomando en cuenta que son el canal más recurrido por los peruanos.

Finalmente, respecto a cuáles son las marcas que más recuerdan las personas, el sondeo refleja que Dog Show lidera el ranking con un 94%, seguido de Mimaskot (92%), Pedigree (89%) y Ricocan (88%). No obstante, en los últimos meses ha ganado notoriedad Canbo, el cual va dirigido a un segmento premium.

