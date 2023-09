Las mascotas brindan alegría y compañía, pero los costos de su cuidado se pueden acumular rápido, sobre todo si es propietario primerizo y desconoce qué esperar.

Muchos posibles propietarios de perros o gatos sólo se centran en los aspectos positivos de incorporar a un amigo peludo a sus vidas. Y hay incontables razones por las que las mascotas son increíbles. Pero también es importante tener expectativas realistas, de forma que no haya que vérselas con gastos repentinos que podrían alterar su estabilidad financiera.

“Es importante poder elegir una mascota que se ajustará mejor a su presupuesto y a su estilo de vida”, dice la doctora Wendy Hauser, una veterinaria que fundó su propia empresa consultora.

Cuando Melissa Chavez se decidió por un toy poodle de nombre Milo en el verano de 2020, tenía una idea de los costos, pero le sorprendió lo rápido que se acumularon.

Al igual que muchas otras personas durante la pandemia de COVID-19, le pareció que los horarios de su trabajo a distancia le daban la oportunidad perfecta de tener un cachorro.

“Nunca había tenido perros, así que creo que todo fue una oportunidad de aprendizaje para mí”, comenta Chavez.

Si está contemplando obtener una mascota, o le interesa conocer estrategias para reducir los gastos de manutención, aquí hay varias cosas que puede tomar en cuenta:

Investigue los costos básicos para su mascota

Los costos iniciales para un perro o un gato van más allá del precio de la adopción o compra.

Primero necesita acudir con un veterinario para vacunarlo o hacerle una revisión general de salud, que puede costarle entre US$ 200 y US300. Una vez en casa, las mascotas necesitan una cama, comida, correas y arneses, y productos de cuidado personal, entre otras cosas. Si bien cada uno de estos artículos es relativamente económico por separado, los gastos se van sumando.

En promedio, el costo anual de un perro es de US$ 1,400, y de US$ 1,200 para un gato, de acuerdo con Kerry O’Hara, director de análisis de datos de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, una asociación comercial.

Saber cuánto necesitará gastar en un principio cuando adquiera una mascota le ayudará a elaborar un presupuesto.

Si quiere conocer qué artículos son imprescindibles, la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales brinda listados de suministros para perro y gato para los dueños primerizos.

Examine su estilo de vida

Si es un viajero frecuente o se ausenta de casa durante muchas horas seguidas, podría requerir invertir una suma adicional en pensiones o guarderías.

Hace poco, Lauren Gelber, de 44 años, hizo un viaje familiar de dos semanas y pagó cerca de US$ 1,800 para la pensión de sus dos perros. Gelber, que vive en el condado Marin, California, dijo que el precio fue elevado porque tiene dos perros mestizos de pit bull y su hotel canino cobra más por perros de raza grande.

Cuando Sharon Simon, de 64 años, y su esposo quieren salir de viaje, le piden a sus hijos adultos que cuiden a sus perros.

“No podríamos costear la pensión para dos perros y un viaje a Europa de dos semanas”, dice Simon, quien vive en la ciudad de Salinas, California.

Si no quiere dejar a su mascota en una pensión, podría llevarla con usted de vacaciones, pero tendrá que pagar el vuelo y las tarifas del hotel.

Si trabaja fuera de casa todos los días, también podría necesitar invertir en guarderías o en los servicios de un paseador de perros. Cuando los hijos de Gelber eran más pequeños, solía llevar a sus perros a la guardería para que los pasearan y socializaran. Eso suponía un gasto adicional de US$ 800 mensuales.

Reflexione sobre la raza

Es importante investigar sobre la raza de la mascota que adoptará, no sólo porque le ayudará a determinar si encaja en su estilo de vida, sino también para saber si puede costearla o no, dice Hauser.

“Un ejemplo son los Maine coons, unos gatos hermosos pero con alta incidencia de cardiopatías, por lo que una o dos veces al año tendrá que pagar ultrasonidos y consultas de cardiología”, señala.

Otro ejemplo de una raza costosa son los bulldogs franceses, que tienden a desarrollar muchos problemas de salud, agrega Hauser.

Gelber tenía dos bulldogs franceses, cada uno de los cuales tuvo complicaciones de salud que exigieron cuidados de emergencia con un costo de US$ 4,000 y US$ 6,000.

Gelber terminó pagando una pequeña fracción de esas cifras porque tenía seguro para mascotas, el cual contrató a sabiendas de que los bulldogs franceses son propensos a enfermarse.

Además de los problemas médicos, es importante contemplar los niveles de energía de las mascotas o si requieren una dieta específica, que podría ser costosa.

Si bien los mestizos de pitbull de Gelber están sanos y no han requerido tantos cuidados médicos como sus bulldogs franceses, sí gasta más en alimento y pensión debido a su tamaño.

Prepárese para lo inesperado

Hace un par de meses, Milo desarrolló pancreatitis y Chavez tuvo que pagar miles de dólares en la sala de urgencias, lo que alteró su presupuesto durante algún tiempo.

“Tuve que limitarme. Me quedaba en casa y les decía a mis amigos: ‘Lo siento, acabo de gastar casi US$ 3,000 en mi perro y no puedo salir a comer’”, señaló.

Si bien es imposible saber qué depara el futuro, Hauser dice que hay algunas cosas que los propietarios pueden hacer para limitar la posibilidad de que haya problemas de salud. La principal es llevar a su mascota a revisiones médicas de manera regular.

“Preferiríamos detectar enfermedades en una etapa temprana y gestionarlas para que la mascota tenga mejor calidad de vida y sea más longeva que tener que apagar un incendio”, asegura Hauser. Dos cosas importantes que hay que monitorear son la salud dental y el peso, agrega.

Los propietarios de mascotas también pueden contratar un seguro de salud, aunque para algunos no vale la pena el costo.

La reciente factura médica de emergencia que Chavez pagó la hizo cuestionar su decisión de no contratar un seguro de gastos médicos para Milo. Gelber también se ha beneficiado del seguro médico para las emergencias de sus perros. Pero Simon, que ha tenido perros desde hace 25 años, nunca ha contratado uno y no lo ha necesitado.

Sin importar si usted tiene o no seguro médico para sus mascotas, es recomendable tener ahorros en caso de necesitarlos para una visita inesperada al veterinario.

Busque cómo reducir costos

Hay formas de reducir el costo de tener una mascota. Chávez les recomienda a los propietarios primerizos que no actúen impulsivamente y se pongan a adquirir todo lo que ven en internet.

“No se dejen influenciar para comprar cosas que podrían no necesitar, porque todo suma”, comparte Chávez.

Para ahorrar algo de dinero, entró a grupos de Facebook en su zona en los que la gente regala artículos para mascotas. Ha conseguido cosas como un transportador, y también ha vendido o regalado artículos que no necesitó, como un asiento para coche para su perro.

Chávez también vacunó a su toy poodle en las clínicas veterinarias económicas de Petco, que ofrecen vacunas a precios más bajos.

Puede reducir algunos gastos de pensiones pidiéndole a familiares o amigos que cuiden de su mascota. Si necesita ayuda con el alimento especializado, en Pet Help Finder puede hallar despensas de alimento en todo el país, las cuales proporcionan alimento gratuito o a menor costo para familias de bajos ingresos.

Sin importar lo mucho que han gastado en sus perros, Chávez, Gelbert y Simon coinciden en que no se arrepienten de tenerlos en sus vidas.

“El costo vale la pena 100%; son miembros de la familia. Sólo añadiría que es preciso conocer (el costo) antes de comprometerse”, asegura Gelber.

Fuente: AP

