Juan Carlos Barreto, gerente general de la compañía, sostiene que desde que iniciaron operaciones (2018) hasta la fecha, han tenido crecimientos por encima del 100%. Este 2023 sería el primer año que esperan crecer a doble dígito. “Nuestra expectativa es crecer en 50%”, estima.

Entre los planes de la compañía está la ampliación de la planta con la que cuentan en Villa El Salvador. Cabe destacar que la actual planta tiene un año de inauguración y tuvo una inversión de US$ 680 mil. La ampliación requerirá aproximadamente US$ 450 mil y hará que la capacidad de producción crezca en un 250%.

Barreto cuenta que una de las novedades es el ingreso de Natural Home, una de sus marcas, a supermercados Tottus y a la cadena de hard discount Vega en un par de meses. Estos nuevos canales de venta se suman a Cencosud, donde ya se encuentran los productos de esta marca.

Desde el lado de Barker, la marca con mayor ticket de venta, en el último trimestre del año incorporarán la categoría de productos enlatados , los que se agregan a la oferta de alimentos deshidratados, congelados, sazonadores y incluso helados para mascotas que ya tienen. Cabe decir que esta marca se comercializa sobre todo a través de canales especializados, como tiendas de mascotas o veterinarias.

“En esta industria existe algo que en otras tal vez no. Y es que el canal especializado no quiere que le vendas al autoservicio y el autoservicio no quiere vender lo que vende el especializado”, explica Barreto. Los rangos de precios que se manejan son desde los S/ 9.90 a S/15 en Natural Home y desde los S/16 a S/25 en Barker.

El ejecutivo comenta que las ventas de Barker representan el 70% del total, siendo los productos deshidratados los que mayor demanda tienen.

Internacionalización

Juan Carlos Barreto no solo tiene en mente los nuevos productos para este año, sino también la internacionalización con Barker. El ejecutivo dice que todo está listo para llegar a Bolivia en las siguientes semanas. “Es un mercado que está poco desarrollado y creo que tenemos el equipo para empezar a meter productos nuevos que irrupan”, complementa Barreto.

Asimismo, para el cuatro trimestre también planean entrar al mercado chileno, el cual es todo lo contrario al de Bolivia, según Barreto. “Es un mercado más desarrollado, con mejor poder adquisitivo, pero donde a la vez no hay una competencia tan grande en tiendas especializadas. Ambos mercados están en etapas distintas”, detalla el directivo.

El objetivo del grupo empresarial es que el 60% de las ventas para el siguiente año provengan de estos dos países. “Chile es un mercado que, con menor población a Perú, gasta más en la alimentación y cuidado de sus mascotas”. De acuerdo con la empresa de investigación de mercado Cadem Research & Estrategia, los chilenos gastan poco más de US$ 50 en sus animales. En el caso de Perú, de acuerdo con Kantar Division Worldpanel, el cuidado de mascotas representa un gasto en la canasta familiar entre S/ 100 y S/ 500, siendo S/300 el costo promedio en Lima Metropolitana.

De otro lado, Barreto sostiene que no se ha considerado abrir tiendas físicas, pues eso implicaría competir directamente con sus distribuidores. En el caso de la tienda online de la marca, esta representa un 15% del total de ventas.