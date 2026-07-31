Estos equipos podrían presentar una falla en su sistema de aislamiento, lo que generaría un riesgo de descarga eléctrica para los consumidores. (Foto: Indecopi)
Estos equipos podrían presentar una falla en su sistema de aislamiento, lo que generaría un riesgo de descarga eléctrica para los consumidores. (Foto: Indecopi)
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Redacción Gestión
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El fabricante SAMMIC S.L. informó al Indecopi que 24 licuadoras eléctricas portátiles profesionales de su marca, correspondientes a los modelos XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30, MM-30 y MM-30V, podrían presentar un problema de seguridad.

Como medida preventiva, el fabricante dispuso el reemplazo gratuito de un componente interno por una versión mejorada que refuerza la protección del equipo, sin afectar su funcionamiento ni su rendimiento.

Indecopi.
Indecopi.

Para verificar si su producto está afectado, los usuarios deben acceder al y seguir las indicaciones. En caso corresponda, deberán contactar al distribuidor dónde adquirieron la licuadora para coordinar la revisión.

Si no cuentan con esa información o el producto fue adquirido de segunda mano pueden escribir al correo recall@sammic.com. Más detalles sobre la alerta en este .

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.

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