En el Perú, algunas recetas no solo se transmiten de generación en generación, también cuentan con protección oficial. Como parte de la campaña “Fiestas Patrias: el sabor que nos distingue”, la institución destaca las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).

Como se sabe, el Indecopi ha reconocido hasta la fecha 10 preparaciones tradicionales que forman parte de la identidad gastronómica del país.

Este mecanismo busca preservar los conocimientos culinarios, ingredientes y métodos de preparación que distinguen a diversos platos y productos regionales, considerados parte del patrimonio gastronómico nacional.

La lista de reconocimientos inició en 2023 con el Pan de Anís de Concepción (Junín), un producto artesanal caracterizado por su aroma y sabor particular. Desde entonces, el registro se amplió con preparaciones emblemáticas de distintas zonas del país.

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En 2025, el Indecopi otorgó protección a tres nuevas especialidades: la Papa a la Huancaína según la tradición de la provincia de Huancayo, la Ocopa Arequipeña, reconocida por su tradicional salsa elaborada con huacatay fresco y queso fresco o paria; y la Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori, un plato típico de Piura asociado originalmente a celebraciones matrimoniales y reuniones familiares.

La lista creció este 2026

Durante este año, el número de especialidades protegidas continuó aumentando. El 6 de febrero fueron reconocidos los Prestiños Huanuqueños, dulce tradicional presente en festividades de Huánuco, y el Pan Chacayano / Usa Tanta, elaborado bajo una antigua tradición panadera de la región Pasco.

Tres días después se incorporaron las Rosquitas de Manteca de Cajamarca, conocidas por su textura crocante y elaboración artesanal.

Posteriormente, el 24 de marzo, la Malarrabia de Catacaos obtuvo el reconocimiento como especialidad tradicional garantizada. Este potaje piurano tiene una fuerte presencia durante las celebraciones de Semana Santa.

El tradicional pueblo piurano, Catacaos, tiene por costumbre celebrar todo los años el Festival de la Malarrabi, durante la Semana Santa. (USI)

En mayo se sumó el Seco de Chabelo o Seco de Chavelo, plato tradicional de Piura preparado con carne seca y plátano verde.

El reconocimiento más reciente fue otorgado al Kankacho Ayavireño, que el 15 de julio se convirtió en la décima preparación protegida por el Indecopi. Este plato puneño, elaborado con carne de cordero sazonada y cocida en horno artesanal a leña, acompañado de papa nativa y moraya, forma parte de celebraciones como carnavales, Fiestas Patrias y matrimonios.

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Más que recetas: patrimonio gastronómico

Para el Indecopi, cada una de estas especialidades representa la historia y diversidad cultural de las regiones del Perú.

En el marco de las Fiestas Patrias, la institución destacó que conocer y valorar estas preparaciones también contribuye a preservar la riqueza gastronómica peruana y su reconocimiento dentro y fuera del país.