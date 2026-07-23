La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro del mercado y la destrucción de todos los lotes del medicamento Pantoprazol 40 mg (tableta de liberación retardada), elaborado por QM Pharma Quality Medicine S.A.C., tras detectar deficiencias en su control de calidad.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto podría no disolverse adecuadamente en el organismo , lo que implicaría que no ejerza el efecto esperado o lo haga de manera insuficiente.

Esta situación representa un potencial riesgo para la salud de los pacientes que lo utilizan para tratar afecciones como el reflujo gastroesofágico, las úlceras y otros trastornos relacionados con la acidez estomacal.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en el Sistema de Alertas y Consumo. Foto: Indecopi.

Ante esta situación, se recomendó a los consumidores que cuenten con este medicamento suspender su uso y comunicarse con la empresa responsable para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.

Para otras consultas, los consumidores pueden contactarse con el proveedor QM PHARMA QUALITY MEDICINE S.A.C. a través del número 990 085 619 o el correo electrónico regulatorio@qmpharma.com.

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El Indecopi informó que los usuarios también pueden reportar productos que representen riesgos para la salud mediante el Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que difunde información proporcionada por las autoridades competentes y los proveedores sobre bienes que podrían generar riesgos no previstos para los consumidores.