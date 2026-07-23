La Digemid detectó fallas de calidad en el medicamento Pantoprazol 40 mg y dispuso el retiro y destrucción de todos sus lotes. Foto: Indecopi.
La Digemid detectó fallas de calidad en el medicamento Pantoprazol 40 mg y dispuso el retiro y destrucción de todos sus lotes. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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La ordenó el retiro del mercado y la destrucción de todos los lotes del medicamento Pantoprazol 40 mg (tableta de liberación retardada), elaborado por QM Pharma Quality Medicine S.A.C., tras detectar deficiencias en su control de calidad.

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De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto podría no disolverse adecuadamente en el organismo, lo que implicaría que no ejerza el efecto esperado o lo haga de manera insuficiente.

Esta situación representa un potencial riesgo para la salud de los pacientes que lo utilizan para tratar afecciones como el reflujo gastroesofágico, las úlceras y otros trastornos relacionados con la acidez estomacal.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en el Sistema de Alertas y Consumo. Foto: Indecopi.
El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en el Sistema de Alertas y Consumo. Foto: Indecopi.

Ante esta situación, se recomendó a los consumidores que cuenten con este suspender su uso y comunicarse con la empresa responsable para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.

Para otras consultas, los consumidores pueden contactarse con el proveedor QM PHARMA QUALITY MEDICINE S.A.C. a través del número 990 085 619 o el correo electrónico regulatorio@qmpharma.com.

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El Indecopi informó que los usuarios también pueden reportar productos que representen riesgos para la salud mediante el , plataforma que difunde información proporcionada por las autoridades competentes y los proveedores sobre bienes que podrían generar riesgos no .

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