La empresa también comentó que la propina que otorgan los usuarios no forma parte del beneficio que ellos perciben. Foto: Eduardo Cavero (GEC).
La empresa también comentó que la propina que otorgan los usuarios no forma parte del beneficio que ellos perciben. Foto: Eduardo Cavero (GEC).
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Redacción Gestión
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Al respecto, Pedidos Ya aseguró que la funcionalidad en cuestión ya no figura como una alternativa obligatoria dentro de su aplicativo desde el mes pasado.

“La funcionalidad a la que hace referencia la sanción fue modificada en el mes de junio del presente año, antes de la imposición de la sanción por parte del organismo regulador, y ya no forma parte de la experiencia actual de nuestra plataforma“, remarcaron en un comunicado.

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La empresa también comentó que la propina que otorgan los usuarios no forma parte del beneficio que ellos perciben. “Es recibida íntegramente por los prestadores del servicio de reparto”, indicaron.

Con dicha multa firme, Pedidos Ya aprovechó para reiterar que, según afirman, la propina en la aplicación siempre ha sido 100% voluntaria.

“Durante el proceso de compra, antes de confirmar el pedido, cada usuario siempre ha tenido la posibilidad de elegir si desea dejar propina, seleccionar el monto que considere conveniente o continuar sin otorgarla”, explicaron.

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