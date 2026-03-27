DiDi cerró 2025 con resultados positivos en Perú, consolidando su ecosistema de transporte, delivery y envíos dentro de una sola aplicación. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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De acuerdo con el último estudio de Flanqueo, DiDi ocupa el cuarto lugar en nivel de recordación del público usuario de apps de taxi en Perú. La plataforma de transporte y delivery de origen chino cerró el 2025 con resultados positivos y, según indicó, ese año estuvo marcado por la “consolidación del ecosistema de soluciones tecnológicas dentro de una sola aplicación”. Ahora, ¿qué objetivos se ha trazado para este año en Perú?

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