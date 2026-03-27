Jorge Ordoñez, director regional de DiDi para Hispanoamérica, señaló que durante el 2025 en Perú se sumaron a la aplicación cerca de 400,000 nuevos usuarios, quienes recorrieron más de 200 millones de kilómetros a través de servicios como DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio. “Estas cifras reflejan cómo la tecnología se integra cada vez más en los desplazamientos cotidianos”, declaró a Gestión.

El ejecutivo explicó que esta adopción responde, en parte, a la posibilidad de que los usuarios elijan cómo movilizarse según sus necesidades, priorizando rapidez, ahorro o disponibilidad. “ En lo que va de 2026, hemos seguido introduciendo iniciativas que responden a necesidades locales concretas , como La Hora DiDi, que permite a los pasajeros en Lima acceder a ahorros de hasta 30% en horas pico”, precisó.

De cara a 2026, indicó que el enfoque seguirá siendo fortalecer el ecosistema tecnológico dentro de la aplicación, ampliando el acceso a soluciones que faciliten la movilidad diaria y respondan a las dinámicas de las ciudades. En ese sentido, no descartó agregar nuevas funcionalidades en los siguientes meses para atraer a más usuarios .

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En cuanto a preferencias de uso, Ordoñez destacó que seis de cada 10 viajes en la plataforma se realizan mediante la opción “Pon tu precio”, lo que evidencia la acogida de esta alternativa.

Jorge Ordoñez destacó que durante 2025 cerca de 400,000 nuevos usuarios se sumaron a DiDi en Perú, recorriendo más de 200 millones de kilómetros a través de servicios como DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio. Foto: DiDi.

En ese sentido, la compañía mantiene un portafolio que combina opciones como DiDi Express con alternativas como DiDi Pon Tu Precio, buscando adaptarse a distintos momentos, presupuestos y tipos de trayecto.

Para este 2026, la meta es seguir innovando en tecnología y seguridad, mejorar la experiencia dentro de la aplicación y ampliar el acceso a estas opciones, con el fin de que cada vez más personas puedan utilizarlas a lo largo de su día.

Los datos de 2025 reflejan una adopción sostenida de soluciones digitales en el país. “Observamos un mercado que seguirá evolucionando hacia una mayor incorporación de tecnología para facilitar gestiones cotidianas, desde desplazamientos hasta envíos o la solicitud de comida a través de la app”, indicó el ejecutivo.

Seis de cada 10 viajes en la plataforma DiDi se realizan mediante la opción “Pon tu Precio”, lo que refleja la preferencia de los usuarios por elegir movilidad según urgencia, tiempo y presupuesto. Foto: Andina.

¿A dónde orienta sus inversiones DiDi?

Ordoñez recordó que DiDi orientó US$ 15 millones el año pasado a fortalecer la seguridad de su plataforma en Latinoamérica. “Esta inversión estuvo destinada a fortalecer herramientas, sistemas y protocolos que refuercen la protección de todas las personas que usan la app, un esfuerzo que también beneficia a los usuarios en Perú”, relató.

En detalle, dichos recursos se orientaron a mejorar herramientas disponibles en todas las etapas del viaje —antes, durante y después—, como la verificación de identidad, el monitoreo en tiempo real, la opción de compartir el trayecto con contactos de confianza y el botón de emergencia, entre otras.

“Actualmente, el 99.99% de las solicitudes de viaje que se realizan a través de DiDi finalizan sin incidentes de seguridad reportados”, anotó.

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DiDi Entrega, lanzado en septiembre de 2025, y DiDi Food muestran un crecimiento sostenido de doble dígito, consolidándose como soluciones digitales cada vez más integradas a la vida cotidiana de los peruanos. Foto: Andina.

DiDi Food ampliará sus opciones

Una de las verticales de DiDi que viene mostrando un crecimiento de doble dígito en el mercado local es DiDi Food. Al cierre de 2025, esta opción registró un incremento cercano al 15% en el valor total de las órdenes . Además, en distritos como La Punta, Carabayllo y Villa María del Triunfo, reportaron crecimientos superiores al 50% frente a 2024 .

“Estos resultados muestran cómo la adopción de soluciones digitales sigue expandiéndose en la ciudad y llegando a más distritos”, señaló Andreas Macher, director de Operaciones de DiDi Food Hispanoamérica.

El crecimiento estuvo impulsado por su vínculo con los negocios locales, pues seis de cada 10 restaurantes afiliados a DiDi Food son pequeños y medianos. “Los pequeños y medianos restaurantes son esenciales porque preservan la diversidad culinaria y el sabor local. A través de la app”, destacó.

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DiDi Food se ha trazado como propósito para este 2026 continuar fortaleciendo la propuesta de valor tanto para usuarios comensales como para restaurantes . ¿Cómo se hará ello? “Ampliando las opciones disponibles dentro de la aplicación y con precios que se adapten a distintos bolsillos”, sostuvo su vocero. La meta es mantener en 2026 este avance de dos dígitos.

En cuanto a hábitos de consumo, DiDi Food identificó tendencias claras durante el último año. En particular, las categorías de pollo y alitas lideraron la demanda, seguidas por sushi, pizza y comida peruana. Además, los domingos por la noche se mantienen como el momento de mayor número de pedidos. “Esto refleja cómo las solicitudes de comida se integran en momentos específicos de la vida cotidiana”, comentó.

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DiDi Entrega: el avance del nuevo servicio

DiDi Entrega, lanzado oficialmente en Perú en septiembre de 2025, también registró un crecimiento mensual de doble dígito durante sus primeros meses de funcionamiento. “Se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada para el envío de artículos”, destacó Macher. Estos resultados reflejan, mencionó el vocero, cómo cada vez más personas incorporan la app en sus gestiones cotidianas.

¿Se tiene previsto la llegada de DiDi Shop al mercado peruano? Al respecto, Macher descartó que en el corto plazo vaya a implementarse en el mercado peruano esta vertical del ecosistema de DiDi pensada para que los usuarios compren productos de tiendas (supermercados, conveniencia, farmacias, etc.) y reciban sus pedidos por delivery usando la misma red de repartidores que otras funciones de la app.

“Por ahora, el enfoque de DiDi en Perú está en fortalecer las soluciones ya disponibles en la app, especialmente en solicitudes de comida y envío y entrega de paquetería”, precisó.

En el caso de DiDi Food, desde su lanzamiento en Lima y hasta finales de 2025, casi 1.5 millones de nuevos usuarios comensales se han conectado a la app y realizaron al menos una orden. “Hacia adelante, continuaremos evaluando de manera constante oportunidades de crecimiento dentro del ecosistema que respondan a las necesidades de los usuarios de la app. Por ahora no hay fechas definidas para nuevas iniciativas, pero es algo que revisamos permanentemente”, puntualizó.

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Andreas Macher resaltó el crecimiento de DiDi Food, que cerró 2025 con un aumento cercano al 15% en el valor total de las órdenes, destacando el impulso a pequeños y medianos restaurantes en Lima. Foto: DiDi.