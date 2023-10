Francisca Liu, Senior Operations Manager & Women ERG Lead de DiDi, comentó que, a la fecha, 3.5 millones de personas han utilizado los aplicativos de DiDi y DiDi Food. Para el cierre del 2023, la compañía apunta a incrementar en más del 30% el número de conductores que manejan en DiDi Express (servicio regular) y DiDi Flex (servicio que negocia el precio), así como aumentar en más de 98% en el número de pasajeros que viajan en ambos servicios.

Para lograr estos resultados, la compañía ha destinado US$ 10 millones para todo el segundo semestre. Su presupuesto inicial, de US$ 8 millones, se ajustó al alza (US$ 2 millones adicionales) ante la paralización de sus servicios en agosto. “Este presupuesto estará destinado a incentivos para los conductores, de bienvenida para usuarios, bonos para los conductores, entre otras iniciativas. Si bien aún no hemos definido un nuevo monto de inversión para el siguiente año, el foco de nuestra estrategia y objetivos se mantendrá”, señaló Liu.

Tras la para de operaciones en agosto, DiDi aseguró que experimentó una recuperación acelerada. “Desde nuestra división de restaurantes, tenemos un 11.5% más de órdenes que las que teníamos antes del corte y estamos a alrededor del 90% del volumen pasado en nuestra aplicación de viajes”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Uber lanza modelo de suscripción de pago para movilidad y envíos a domicilio en Perú

Los planes para DiDi Food

De acuerdo a Francisco Valdez, director de estrategia de Mercado de Reparto en DiDi Food Hispanoamérica, hay más de 6,000 restaurantes nacionales en DiDi Food, de los cuales el 60% son pymes. “Tenemos una estrategia de introducción y soporte con nuestros socios restaurantes orientada a facilitar el acceso para vender de forma digital, que ha sido valorado por los socios. Identificamos que muchos de ellos están por primera vez operando en plataformas digitales y requieren de un acompañamiento estratégico”, dijo.

Con miras al cierre del año, el directivo sostuvo que se espera un crecimiento de 200% en el número de usuarios que pide alimentos por la aplicación. Además, la proyección es crecer más del 75% en la cantidad de restaurantes e incrementar en cerca de 60% el número de repartidores. Para ello, dentro del capex total para el segundo semestre (US$ 10 millones), se invertirán US$ 4 millones en dicha división.

Valdez adelantó que la estrategia de expansión irá por aumentar su cobertura en Lima. No contemplan la llegada a nuevas ciudades con DiDi Food. “El objetivo principal en el corto plazo es atender más zonas en la capital. Si bien operamos en gran parte de los distritos, recientemente llegamos a Zárate, estamos abriendo Villa María del Triunfo y avanzaremos hacia el Cono Norte. A largo plazo, evaluaremos oportunidades para seguir creciendo el alcance de nuestra operación”, sostuvo Valdez.

Francisco Valdéz (Foto: DiDi Food)

LEA TAMBIÉN: Las expectativas de crecimiento de pagos online en turismo y movilidad compartida en Perú

Inversión en seguridad

Desde su llegada al mercado peruano, DiDi ha invertido más de US$ 2 millones en seguridad, debido a que el 64% de los usuarios que elige una plataforma de movilidad prioriza este factor, según el Instituto de Economía Peruano.

“Sabemos lo importante que es para los usuarios y conductores tener un viaje seguro, por lo que contamos con más de 20 funciones relacionadas con esta problemática, como un equipo especializado que monitorea los viajes en todo momento, además de funciones basadas en inteligencia artificial que detectan patrones de riesgo en los viajes y activan protocolos adicionales como la verificación de identidad”, comentó Liu.

Recientemente, la plataforma desarrolló un portal que permite una colaboración directa con las autoridades: estas pueden solicitar cualquier tipo de información y la plataforma apoya en la resolución de cualquier investigación. “El 99% de nuestros viajes culminan sin ningún tipo de incidente de reporte de seguridad en Perú y el resto de países en Latinoamérica. Es nuestra prioridad y seguiremos avanzando en nuevas funcionalidades”, remarcó Liu.

¿Qué pasó con DiDi Moto?

El 18 de agosto, DiDi comunicó la desactivación de su servicio de taxis en moto en Lima en respuesta a la orden del MTC, que exigió el bloqueo de la aplicación debido a la prohibición de dicho servicio. Sin embargo, la entidad gubernamental optó por permitir el bloqueo de la herramienta digital y paralizó más bien los servicios de movilidad Didi Express y DiDi Food hasta el martes 29 de agosto, cuando el MTC habilitó ambos servicios.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.